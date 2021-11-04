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    首頁　>　社會

    阿伯利器攻擊不讓座乘客 北捷重罰1萬元

    一名阿伯在3日晚間北捷綠線上要求他人讓博愛座未果後鬧事，嚇壞在場乘客。（噗浪原PO授權使用）

    一名阿伯在3日晚間北捷綠線上要求他人讓博愛座未果後鬧事，嚇壞在場乘客。（噗浪原PO授權使用）

    2021/11/04 14:28

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運昨晚傳出車廂內攻擊事件，一名年輕男性坐博愛座被阿伯要求讓位，遭阿伯拿出利器攻擊頸部。北捷表示，這位阿伯攜帶剪刀並出示威嚇旅客，已依大眾捷運法開罰1萬元罰鍰。

    有網友最近在社群平台發文，表示昨晚有位阿伯在西門站上車後要求一位年輕男子讓出博愛座，男子原本不理會，阿伯強調這是博愛座，年輕男似乎有回嘴，阿伯就從推車裡拿出利器往對方脖子刺去，但對方閃掉沒有受傷。同車廂旅客連忙閃避。

    北捷證實，行控中心昨晚接獲司機員通報有旅客情緒不穩，當下就通報小南門站長上車確認，站長到場發現一位約70歲男性旅客情緒不穩，並有出示剪刀行為，北捷因此依SOP通報行控通知捷警及轄區員警協助，站長及保全於現場警戒及全程監控，營運未受影響。

    北捷表示，事後站長及保全陪同旅客在台電大樓站下車，轄區6名員警及7名捷警隊員也陸續抵達，將旅客帶回派出所處理。北捷表示，旅客攜帶剪刀並出示威嚇旅客，已經依大眾捷運法第50條之1第1項第1款規定，開罰1萬元罰鍰。由於男子現場未戴口罩，且經勸導不聽，北捷也會開立傳染病防治法檢查紀錄表，移送台北市交通局開罰，可能開罰3000元至1萬5000元。

    北捷也呼籲乘客提高警覺注意身旁人事物，若在列車上發現異常狀況，請保持冷靜勿驚慌，並按壓對講機通知司機員；如果在車站則可通知站務人員。

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