造謠鄰居確診 新北婦人遭判罰8萬

新北地院。（資料照）

2021/11/04 14:20

〔記者王定傳／新北報導〕去年8、9月間，67歲許姓婦人在臉書上PO文造謠：「我家附近就死了一個確診者，你們有沒有記錄，別再欺騙台灣人了」，並指鄰居及網友的父親：「都是發高燒住院，沒幾天就被醫院以普通肺炎草草開張死亡證明結案…蔡政府每天零確診真騙很大」，新北地院審理後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，判處許婦罰金8萬元。

檢警調查，去年8月間，許婦因聽聞鄰居告知郭姓鄰居，因長期抽菸嚴重咳嗽不止，送醫後隔日即過世，竟在臉書上PO文造謠「我家附近就死了一個確診者，你們有沒有記錄，別再欺騙台灣人了」，結果有589人以表情符號回應，另有105則留言及43次分享。

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檢警調查，許婦因在網路看到有一名高姓網友PO文：「我父親可能就是，完全沒驗，就依普通肺炎開死亡證明」，又在9月間指郭姓鄰居與高姓網友的父親：「都是發高燒住院沒幾天，就被醫院以普通肺炎草草開張死亡證明結案。這樣事件在我眼前就有，蔡政府每天零確診真騙很大，大家自重」，有65名網友以表情符號回應，另有8則留言及21次分享。

許婦在審理時辯稱當時她因病住院，手斷掉無法打字、手機遺失沒去報案，這些貼文不是她所發佈；法官並不採信，並認為她所為極可能引發群眾恐慌，應予非難，犯後否認犯行，依「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息」罪，判處罰金8萬元，可上訴。

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