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    冥冥中註定！彰化浮屍案棄屍地堆大量廢土 民俗專家：賊星該敗

    張男被棄屍地點原是東螺溪最深的河道中間，但是因被棄置大量廢土方導致河床深度淺，消防員搶救，水位僅到大腿中間。（民眾提供）

    張男被棄屍地點原是東螺溪最深的河道中間，但是因被棄置大量廢土方導致河床深度淺，消防員搶救，水位僅到大腿中間。（民眾提供）

    2021/11/03 23:53

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣東螺溪爆發浮屍命案，張姓死者被發現漂浮在河道中間，身體還被綑綁2塊近40公斤石塊，若無意外，恐怕從此沉入河底，但沒想到，棄屍地點日前有廢清業者偷倒廢棄土方，導致河床隆起，溪水僅約1公尺深，屍體因此漂浮上水面，被人發現報警。民俗專家蒲慶峰指出，這麼大的河道，偏偏丟在最淺的地方，這就是冥冥中註定，賊星該敗！

    東螺溪（俗稱舊濁水溪）橫貫南彰化地區9鄉鎮，有彰化母親之河之稱，但上游常有養殖畜牧業排廢，使得河流發臭，水草橫生，為此彰化縣政府經常派人清淤整治，今年5至8月，負責包商卻將大量建築廢棄土方傾倒在東螺溪沿岸，甚至倒在河床中間，尤其在仁鼎橋周邊最多，沒想到棄屍點就在此，即使東螺溪近日水位正常，但河床變淺，死者還有石塊綁住，但也輕易浮上水面被發現。

    附近民眾表示，東螺溪河道中間水位平時約有2公尺深，可是當天消防隊下去河道中間搶救時，水位竟僅到大腿中間，他認為，如果棄屍在其他地方，其石塊的重力應該還是可以拉住屍體拖入河底，可是河床太淺了，才因此輕易被發現。他也說，發現死者 手腳都被麻繩捆著，頭腳也被黑色塑膠帶套住，連眼睛都被用膠帶矇著，覺得手段慘忍，可能不想讓死者回來報復。

    對此蒲慶峰表示，兇嫌以為綁石塊就能壓住屍體，可是人死後肉體會發酵膨脹，石頭再重也可能會被拉上水面，殺人不專業，還棄屍在最淺的地方，這就是冥冥中註定，另外死者被矇眼套塑膠袋，並非民間習俗，是不讓死者回來報復，其實人死後靈魂出竅，會聞其肉體最後殘留的人體味道而找上門，不是不報，是時候未到，未來兇嫌也是在劫難逃。

    民俗專家蒲慶峰指出，河道這麼大偏偏丟在最淺的地方，這就是冥冥中註定，賊星該敗！（資料照）

    民俗專家蒲慶峰指出，河道這麼大偏偏丟在最淺的地方，這就是冥冥中註定，賊星該敗！（資料照）

    東螺溪被傾倒大量建築廢棄棄土方，甚至倒在河床中間。（資料照）

    東螺溪被傾倒大量建築廢棄棄土方，甚至倒在河床中間。（資料照）

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