嘉縣議員打傷環保局稽查員 被依妨害公務罪起訴

嘉縣議員邱銀海（前排左1）在中埔鄉一處農地會勘，涉嫌毆打在場的環保局蘇姓分隊長。（記者林宜樟翻攝）

2021/11/03 15:39

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣環保局蘇姓分隊長，9月間稽查中埔鄉深坑村一處農地，疑似非法回填廢棄物時，與在場的嘉縣議員邱銀海發生言語爭執，邱男涉嫌對蘇男口出惡言及辱罵三字經，徒手勒住蘇的頸部毆打頭部，並壓制在地上，致蘇身處多處受傷。嘉義地檢署今偵查終結，依妨害公務罪嫌起訴邱男。邱男回應，他不知道被起訴，要問一下律師瞭解清楚。

起訴書批邱男身為嘉縣議員，屬民意代表，動見觀瞻，卻未遵循法治，對執行公務的公人員施暴，對社會大眾造成不良示範，惟犯後與蘇男達成和解，對於妨害公務犯行，量處適當刑度。至於邱男所涉公然侮辱罪部分，為告訴乃論，蘇男與邱男達成和解，並具狀撤回告訴。

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起訴書指出，蘇男9月14日下午2點40分，身穿嘉縣環保局稽查人員背心，配合嘉縣水利處前往中埔深坑村一處農地稽查會勘時，邱男與蘇男發生言語爭執，會勘現場多人在場，邱對蘇口出惡言及辱罵三字經，並徒手勒住蘇的頸部、毆打頭部，將蘇壓制在地上，致蘇頸部挫傷、左手肘挫傷，左膝部挫傷及右前臂擦傷等傷勢，妨害蘇男執行職務。

邱男在訊問時，供稱與蘇男有發生肢體衝突，但辯稱不知對方係到場執行職務的公務員。

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