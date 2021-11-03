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    政二代趙介佑服替代役曠職172小時 認罪判刑3月

    民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑。（翻攝趙介佑臉書）

    民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑。（翻攝趙介佑臉書）

    2021/11/03 11:39

    〔記者張文川／台北報導〕北聯幫份子「政二代」趙介佑涉組織詐騙集團及販毒，今年8月被台北地檢署依毒品等罪起訴，他另被查出服替代役期間5度曠職，擅離職役達172小時，他辯稱有請假，北檢9月另依違反替代役實施條例將他起訴；台北地院審理時趙改口認罪，法官將他判刑3月得易科罰金。可上訴。

    至於趙介佑涉販毒一案，尚由北院審理中，他在起訴移審後向法官供稱，指自己有毒癮，無顏面對家人，希望法官繼續羈押，法官考量他已認罪，但仍有再犯之虞，裁定續押但解除禁見。

    判決指出，趙介佑曾因案服刑而停役，今年3月重新服替代役，並在其住處附近的北投區公所服役，他卻5度曠職，短短1個月即曠職達172小時。

    根據替代役實施條例規定，擅離職役的法定上限為7天，換算為時數則為168小時，若曠職超過上限，最重可處2年徒刑。

    北檢偵查時趙辯稱他有請事假，但起訴後，他向法官全盤認罪，不再辯解，法官考量犯後態度尚可，及他2018年首次在澎澎監獄服替代役時，因嗆管理員「殺了你」，被依妨害公務等罪判刑4月，卻於5年內再犯，因此將他判刑3月，可易科罰金9萬元。

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