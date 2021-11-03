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    理科太太傳婚變 與分居一年丈夫協議離婚

    理科太太夫妻驚傳婚變，目前由法院調解中。（資料照）

    理科太太夫妻驚傳婚變，目前由法院調解中。（資料照）

    2021/11/03 10:39

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    〔記者溫于德／台北報導〕百萬YouTuber「理科太太」驚傳婚變！上月26日上午，理科太太在律師陪同下，現身台北地院位在新店的家事法庭，透過視訊與分居1年、人在美國的「理科先生」調解離婚，重點在於財產應如何分配。

    理科太太本名陳映彤，現年34歲，求學時代赴美取得生物醫學工程碩士學位，並在美國發展護膚產品，只是她創業之路並不順遂，直到她親自人體試驗，讓臉長出痘痘後再塗上自家產品治療，並將過程剪成短片上傳，迅速累積逾2300萬點閱率，不僅救活公司，也擦亮理科太太這塊招牌。

    理科太太成為YouTuber後，透過其頻道「理科太太Li Ke Tai tai」開場白「嗨，大家今天過得好嗎？」與粉絲進行互動，加上理科先生John在頻道內現身加持，頻道成立僅258天便達成百萬訂閱數，羨煞眾多YouTuber，是近年來國內排名數一數二的知識型頻道。

    不過，理科太太今年2月底在募資平台推出「太空人維他命」營養補充品，共募資超過3000萬元，由於商品宣稱「1瓶抵12瓶」，遭北市衛生局認定廣告涉及誇張易生誤解，依違反食安法裁處4萬元罰鍰。

    另有消息指理科太太夫妻婚姻出現裂痕，就連兒子Miles在8月度過生日，John也未返台幫兒子慶生。

    理科太太的經紀人9月間曾表示：「謝謝大家關心，目前婚姻狀況一如往常沒有變化，但因為小朋友最近開始上學了，家務事我們不想佔用媒體資源，也希望大家可以體諒我們想要保護小朋友的心情，大家多關心疫情狀況，好好保重身體比較重要。」不料，理科太太夫妻已在北院打離婚訴訟。

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