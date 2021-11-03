1片4角口罩大拍賣！第1號漏夜排12小時 網球國手也來搶

法務部行政執行署彰化分署變賣口罩，上千民眾擠爆搶購，6千多盒口罩不到2小時即完售。 （彰化分署提供）

2021/11/03 08:53

〔記者湯世名／彰化報導〕法務部行政執行署彰化分署2日進行最後一次口罩變賣活動，由於價格便宜（1盒50片裝只賣20元，平均每片4角），吸引上千名民眾搶購，其中排到1號的民眾漏夜排隊12小時，搶到5盒口罩樂不可支，另拿到2號及3號的是一對夫妻，也是清晨3點就來排隊，而身障網球國手黃楚茵也特地在上午8點來搶購，總計6千多盒口罩不到2小時即完售。

彰化地檢署檢察長俞秀端指出，這批口罩是檢調去年9月間查獲口罩製造商委託未領有製作醫療用口罩許可的公司違法製造口罩銷售一案，當場查扣口罩機、原料及近70萬片口罩，囑託行政執行署彰化分署進行變價程序，期以兩機關共同密切合作，一起打擊防疫犯罪。

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前2場在彰化體育館及南投竹山文化園區拍賣都吸引民眾搶購熱潮，昨天在彰化分署的辦公處所前進行最後一次的口罩拍賣會，限購人數以1000人為原則，每人仍以5盒（共賣100元）為限，也是3個場次中開放限購人數最多的一次。儘管彰化分署預定早上8點整才會排出變賣攤位，但現場一早就吸引大批民眾到場排隊搶購，最高峰時擠滿數百人，根據號碼牌統計，現場陸續湧進上千人。

承辦本案的彰化分署執行官盧志強今天表示，昨天口罩變賣會場共賣出6千餘盒，金額12萬餘元；連同前2次的變賣，總共已賣出約40萬片口罩。另為落實公益關懷及考量機關的付出人力，所剩的口罩將另尋公益基金會認購捐出，未來將作為捐贈弱勢、偏鄉學童、育幼院等慈善用途。

這次彰化分署受彰化地檢署囑託所進行的變價程序（包括拍賣口罩機、原料及所有口罩），全部變賣所得今天統計出爐共194萬多元，將依規定轉交彰化地檢署保存。

法務部行政執行署彰化分署變賣口罩，昨天最後一場，吸引上千民眾擠爆搶購。 （彰化分署提供）

彰化分署變賣口罩吸引上千民眾搶購。 （彰化分署提供）

彰化分署變賣口罩，吸引上千民眾搶購，其中排到1號的民眾漏夜排隊12小時，搶到5盒口罩樂不可支，另拿到2號及3號的是一對夫妻，也是清晨3點就來排隊。 （彰化分署提供）

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