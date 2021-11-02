指陳筱諭參選「染紅」判4月、褫奪公權1年 賴惠員：一定上訴

立委賴惠員涉上電視指陳筱諭參選南市第二選區立委補選時背後有中國在操盤，台南地院依違反選罷法判賴4月徒刑、褫奪公權1年。（資料照；本報合成）

2021/11/02 17:56

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市立委賴惠員涉於2019年3月8日下午，在「政經看民視」節目錄影時，影射參選南市第二選區立委補選的陳筱諭選舉是受到中國操控，陳筱諭怒控賴惠員誹謗與違反公職人員選罷法，台南地院今判賴惠員4月徒刑、得易科罰金，褫奪公權1年。

對此判決結果，賴惠員回應表示，對於此案一定會上訴。台南地院說明，此案可上訴到三審，褫奪公權的效力須待判決確定才會生效，賴惠員目前的立委職權不受影響。

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陳筱諭則說，司法是公正的，她想今天這個判決結果對於現在想參與政治公共事務的年輕人來說是一針強心劑，不是位高權重的人就能為所欲為；不是在位者就能毫無畏懼的傳播不實訊息，希望賴惠員可以以此為鑑。

檢方調查，賴惠員於前年3月8日在民視新聞台「政經看民視」錄影時，發表「大家也知道陳筱諭後面是誰在操盤！這個很清楚、很清楚！當然是中共！」當時主持人問：「妳說陳筱諭啊」，賴惠員手持看板、看板上記載「都是國共在操盤」說「是啊！她的資金真的是、很明顯」，言論及文字影射陳筱諭的選舉受中國所操控。

陳筱諭提告主張，賴惠員在上「政經看民視」節目時，公開提到「大家都知道陳筱諭，後面是誰操盤，這個很清楚啦」、並手舉「都是國共在操盤」的看板，主持人多次提問誰在操盤？賴惠員立即回答「當時是中共」。

因節目內容於同一天晚間8點至10點公開播出，向全國民眾具體指摘及傳播不實之事，足以損害陳筱諭名譽及公眾對投票意向決定的正確性，台南地檢署依涉嫌違反選罷法起訴賴惠員。

台南地院審結認為，賴惠員既於公開播出之節目中講述陳筱諭競選經費來自中國大陸，影射陳的選舉是受中國大陸所操控，又未能提出已盡查證義務的證據，賴惠員所辯難予採信，因事證明確，賴的違反選罷法犯行堪以認定，依法論科。

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