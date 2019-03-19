陳筱諭聽阿扁的話參選...慘敗後狂落髮 母憂她想不開

2019-03-19 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕上週台南市第二選區立委補選，獲台北市長柯文哲錄影輔選的「最強村姑」陳筱諭慘敗收場。對此，陳筱諭的媽媽、前台南市議員郭秀珠18日受訪時表示，競選時都依照前總統陳水扁建議，沒想到阿扁選前幾天卻轉挺民進黨郭國文，不甘心也很納悶，還透露敗選後女兒狂掉髮，不僅心疼更擔心女兒想不開。

陳筱諭因不滿民進黨初選機制，決定退黨參選立委到底，選前一天還獲得柯文哲錄影輔選，但只獲10424票慘敗收場，最後由民進黨郭國文以62858票勝出。據《三立新聞網》報導，陳筱諭的媽媽郭秀珠對此無奈的說，覺得自己被出賣，更透露選前曾帶女兒向阿扁請益，認為阿扁很支持，競選政策也都依照他的建議去做，如主張「特赦阿扁」等。

郭秀珠不滿表示，沒想到阿扁卻突然表態支持郭國文，看到阿扁拍影片挺郭更是不甘心，覺得這10幾年照顧扁媽，最後卻換得女兒被犧牲的下場，讓她真的無法接受，希望阿扁能給她一個交代。

郭秀珠也心疼的說，女兒落選後壓力很常大，到現在狂掉頭髮，讓她很憂心女兒會不會想不開。

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