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    鳳山槍擊案7嫌1押2交保 陳弟未押警建請檢方抗告

    警方查扣1把模擬槍、3發子彈。（讀者提供）

    警方查扣1把模擬槍、3發子彈。（讀者提供）

    2021/11/02 16:12

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市兩派人馬上個月29日深夜，分乘3部自小客車，於鳳山區福祥、五甲三路街頭飛車追逐，過程開3槍，警方循線逮獲陳姓兄弟等7人送辦，其中陳兄昨收押，涉嫌黃男、陳弟等2人昨交保，其餘3人通知到案函送法辦；警方針對陳弟2年犯下6起暴力傷害犯罪案件，今建請檢方抗告或另為限制住居、定期報到等適當處分，警察局長黃明昭表達支持，以防止再犯，防衛社會安全。

    警方調查，陳姓男子上個月到監獄探視因詐欺通緝執行的偉哥，偉哥向陳男抱怨黃姓男子對他不敬，陳男獲悉到黃男臉書留言，要黃男向偉哥道歉，黃男感到莫名其妙，不認為2人有糾紛，雙方臉書放話互嗆。

    雙方上個月29日深夜相約五甲公園輸贏，不料半路狹路相逢，兩派人馬分乘3部自小客車，於鳳山區福祥、五甲三路街頭飛車追逐，過程中另名黃姓男子朝對方連開3槍。

    警方據報調閱監視器畫面，以車追人循線逮獲7人，查扣1把模擬槍、3發子彈，警訊後將7人依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序等罪嫌移送法辦，檢方聲押陳男等4人，經高雄地院法院審理後，裁定陳兄羈押，陳弟、黃男3萬元交保，何男1萬元交保。

    警方表示，陳弟生性暴戾，僅因細故動輒糾眾，在街頭逞兇鬥狠，2年內分別於鳳山區槍擊、鼓山區砸店等，犯下6起暴力傷害犯罪案件，已危害社會秩序，造成人心不安，且犯後無悔意，有再反覆實施暴力傷害的危險。

    警方建請高雄地檢署提出抗告，或另為限制住居、定期報到等適當處分，警察局長黃明昭全力支持，以防止再犯，防衛社會安全，強調街頭暴力零容忍，請民眾切勿以身試法，有任何衝突之情，應理性面對，循正當法律程序解決，一旦涉暴力犯罪，警方必嚴正執法，並繼續採取檢警共同合作模式，強勢執法絕不手軟。

    警方偵辦鳳山槍擊案，將陳男（右3）等7人移送法辦，1人收押、2人交保。（讀者提供）

    警方偵辦鳳山槍擊案，將陳男（右3）等7人移送法辦，1人收押、2人交保。（讀者提供）

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