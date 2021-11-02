政院修法無限延長精障犯罪監護 民團批帶頭污名化精障

多個民團開記者會批評，政府擬修法破除監護處分上限，是違反CRPD身心障礙者權利公約、帶頭污名化精障者，完全未觸及預算、缺乏實質內容，只是讓社會安全網「越補越大洞」。（記者陳昀攝）

2021/11/02 12:08

〔記者陳昀／台北報導〕嘉義鐵路殺警案引發精障犯罪配套修法討論，行政院會通過修法，明定延長監護處分期間無次數限制，採法官保留及定期評估原則，立法院司法法制委員會明將排審相關草案。不過，民團今開記者會批評，政府擬修法破除監護處分上限，是違反CRPD身心障礙者權利公約、帶頭污名化精障者，完全未觸及預算，更缺乏實質內容，只是讓社會安全網「越補越大洞」。

台灣律師公會刑事法委員會主委林俊宏表示，這次修法勢必大幅改變觸法心理社會障礙者的司法處遇樣貌，卻沒有任何條文觸及經費預算包含治療必要費用、相關人員教育訓練與心理支持等，忽視精神衛生社區照護資源的協助受處分人社會復歸的重要性，只是將精神障礙者與社會隔離、假裝一切安好，這樣的社會安全網修法方向，只是回應式立法、欠缺實質內容，恐怕「越補越大洞」。

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民間司法改革基金會法律政策部主任林俊儒也點出，政府的草案對現行評估機制不足，無法針對受處分人進行動態評估、適時調整有無繼續執行監護處分必要，草案內容雖增列得參考評估小組意見，惟未具約束力，對於社會復歸的安排也過於簡略，僅規範在監護處分屆滿前2個月召開轉銜會議，建議參考日本訂定「社會復歸計畫書」，並授權辦法詳細規範。

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立指出，希望政府系統性建構安全網支持精神障礙者，而不只有事後彌補，如果平常不照顧、協助精神變換，等到出事才想要怎麼處置這個人，這種作法是很有問題的，鐵路殺警案一二審法官、上訴檢察官對於精神異常抗辯的認知完全不同，對於刑法第19條的運用也很恣意，希望政府思考。

伊甸基金會活泉之家主任廖福源認為，修正後的緊急監護處分可以不斷延長，以治療為名行監護之實，這是對精神疾病的歧視，非常不公平，建議社區支持機構從司法精神病院就要開始銜接，否則現在的多元處遇制度只是新瓶裝舊酒，希望在委員會不要倉促結論。

台灣社會心理復健協會理事長滕西華批評，政府目前的修法草案破除監護處分上限，沒有配套把人通通關起來，帶頭污名化精神障礙者，完全沒顧慮社會結構等問題，更是違反CRPD身心障礙者權利公約；更荒謬的是，偵查中、審判中的精神障礙者還沒被定罪，就可以申請緊急監護處分，符合司法正義嗎？為什麼不是透過精神衛生法強制就醫處置？呼籲重新調整修法，不該讓醫學為政治服務。

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