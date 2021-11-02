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    小港未立案托嬰中心阻稽查夾傷社工手背 3度違法裁處30萬

    社會局社工稽查未立案托嬰中心。（社會局提供）

    社會局社工稽查未立案托嬰中心。（社會局提供）

    2021/11/02 09:30

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市政府社會局查獲小港某未立案托嬰中心，卻遭工作人員拒絕並在關門中夾傷社工右手背，社工在小港警方協助，才得以進入該建築物。社會局今表示，該未立案托嬰中心3度違法，屬於累犯將裁處30萬元，並公告建物地址及負責人姓名。

    社會局表示，107年曾2度查獲該未立案托嬰中心違法收托，各裁罰6萬元，並要求停止收托，追蹤3個月未再發現違法收托而結案。

    最近又接獲民眾檢舉，上下學時間，常有家長接送孩童進出，社工上週四再度前往稽查，卻遭工作人員拒絕，在關門中夾傷社工右手背導致瘀傷。社工事後在警方協助下，才得以進入該建築物。

    社會局表示，工作人員不願透露收托孩童人數，社工當日接續突襲，等待家長接回幼兒時，一一登記孩童姓名，確認收托總人數為15人。社會局告知該負責人不可再持續收托，也告知每位家長，這是未立案的場所，為了孩子安全不得再送托。

    社會局說，但該場域昨再被查獲仍持續收托13名幼兒，目前社工已駐點，正式發通知單給家長並簽名確認不會再送托。社會局對於該未立案托嬰中心進行裁處，處罰鍰30萬元並公告負責人姓名。

    社會局社工今仍持續到現場稽查，遏止該中心繼續違法情事。社會局表示，送托孩子一定要先確認是否為立案的托嬰中心，環境、衛生、飲食和托育人員是否合格都得列入考量重點，才能讓孩子健康成長，家長更放心。對於未立案卻非法營業的托嬰中心，也必定強力執法，絕不寬貸。

    社會局社工稽查未立案托嬰中心，並告知家長，這是未立案的場所。（社會局提供）

    社會局社工稽查未立案托嬰中心，並告知家長，這是未立案的場所。（社會局提供）

    社會局社工稽查未立案托嬰中心，並告知家長，這是未立案的場所。（社會局提供）

    社會局社工稽查未立案托嬰中心，並告知家長，這是未立案的場所。（社會局提供）

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