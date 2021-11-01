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    不滿分局長密集臨檢幫派處所 雇喪事陣頭繞行分局被判刑

    朱男找來習俗代表喪事的白獅和佛祖車的陣頭，「慶賀」分局長江建忠調任。（民眾提供）

    朱男找來習俗代表喪事的白獅和佛祖車的陣頭，「慶賀」分局長江建忠調任。（民眾提供）

    2021/11/01 17:20

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣朱姓男子不滿前竹東警分局長江建忠在任期間，對幫派經常活動處所密集臨檢掃蕩，得知江建忠將異動，竟以3萬7千元找來喪事陣頭，在分局外繞行，開庭時更坦承他就是要讓警方難看，新竹地院依侮辱公署罪將他判刑4月。

    判決書指出，朱男因新竹縣警局竹東分局長江建忠於在任期間，對竹東轄區內幫派經常活動處所，頻繁規劃勤務執行臨檢及專案掃蕩，致其心生不滿，因知悉分局長將異動，便聯繫民俗技藝團、禮儀社等陣頭負責人，約定9月15日下午1點半集合，由改裝佛祖車沿路播放佛曲，並於車頭LED燈字幕顯示「一路好走」字樣作為前導車，後方由吉普車拖著擺放大鼓長板車，組成蜈蚣陣頭，並於車頭掛有「恭喜升遷」、「普天同慶」等字樣匾額，並跟隨載有由民俗技藝團8人白獅團車輛等共20餘人之陣頭車隊，沿途行經新竹縣竹東鎮道路至竹東分局正門廣場前。

    不詳人士開始燃放鞭炮、擊鼓，佛祖車行經竹東分局大門前，並停放在門前路旁，朱男隨即下車於現場指揮蜈蚣陣頭繞行竹東分局前廣場1圈，並由白獅團成員穿上黑衣、白褲及黑鞋，在廣場前以喪禮習俗所使用，用以拜祭先人白獅2隻表演舞獅，而竹東分局則於警局前以警車1輛與之對峙警戒，白獅表演結束後，再由蜈蚣陣頭繞行1圈後眾人始散去，使不特定人均得以共見共聞，表達「讓你早日出殯」、「要把你送上山頭」及「掃除瘟神」等用意，顯足以貶損此代表執行警察公權力之公署地位及執法方針，以此等方式公然侮辱竹東分局。

    法官審酌朱男有妨害公務侮辱公務員前科，竟猶仍不知警惕，僅因分局長對轄區內幫派活動頻繁臨檢及掃蕩，心生不滿，即以佛祖車隊、蜈蚣陣頭、舞白獅團方式，聚眾大張旗鼓繞行竹東市區街道直至竹東分局正門，並於竹東分局廣場前指揮陣頭成員，以專用於喪禮祭拜之蜈蚣陣頭、白獅舞於竹東分局及警車前繞行表演，使不特定人均得以聞見，藉此對竹東分局表達不滿、鄙視、詛咒之意。

    朱男於開庭審訊時亦坦承：他在案發當天，找了佛祖車、舞白獅團、蜈蚣陣的目的，就是要讓警方難看，足徵其輕視並挑釁國家公權力的敵對意識極深，法紀觀念顯有偏差，且已足以引起一般人民對於公署、其制度可靠性或可信賴性受到減損或破壞，最後依侮辱公署罪判刑4月，得易科罰金。

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