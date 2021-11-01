14歲少女誣指男友性侵 害他遭親友團「私刑」電擊下體、喝尿

少女2名表哥撂友人組「親友團」，押走16歲王姓少年痛毆、凌虐，桃園地檢署檢察官分依傷害、剝奪行動自由、強制、恐嚇取財未遂罪嫌起訴4人。（記者鄭淑婷攝）

2021/11/01 12:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市16歲王姓少年遭14歲小女友指控性侵，少女2名表哥氣憤撂友人動私刑，不僅將他囚禁輪番凌虐，電擊下體、逼迫喝尿，還電聯父母索討30萬元和解金，王少父母報警救出傷痕累累的兒子，少女也改口「是不滿王少劈腿，才要表哥教訓他，但索討和解金與她無關」，桃園地檢署近日分依傷害、剝奪行動自由、強制、恐嚇取財未遂罪嫌，起訴少女2名表哥及涉案的2名友人。

王少與14歲少女為男女朋友，少女疑似不滿男友劈腿，向2名表哥誣指男友性侵，希望男友受到教訓，去年1月2日晚間11點多，少女2名表哥找來39歲鄭姓男子、20歲吳姓男子及多名友人，組「親友團」將王少約到壽山巖觀音寺談判，不滿王少矢口否認性侵，眾人持電擊棒、徒手毆打，並直搗王少住處找他父母談判，隨即將他押往新北市，要他當面向少女道歉。

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少女因時間甚晚無法外出，親友團改將人押往新莊區某公寓房間囚禁，先以鞋墊強塞他嘴巴避免喊叫，輪流以徒手、皮帶毆打，喝令他脫下褲子，持電擊棒電及下體、逼喝尿，要求王少父母支付30萬元和解金才放人。

王少父母凌晨時分根本籌不出30萬元，擔心兒子持續遭凌虐，連忙報警救人，警方循線逮到少女2名表哥、鄭、吳男等人到案；少女發現闖下大禍，坦言是不滿王少劈腿，才要表哥教訓他，但沒有要求30萬元和解金；鄭男則稱，他有與少女2名表哥討論，要向王少父母索討天價和解金一事，只有吳男不知情。

檢方近日偵結分依傷害、剝奪行動自由、強制、恐嚇取財未遂罪嫌，起訴少女2名表哥及涉案的鄭、吳2男，鄭男因累犯、涉案時為成人年，須依刑法、兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

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