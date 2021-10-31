謎片？夫「大鵰」甩臉硬要嘿咻 妻「偷桃」反制

情境圖

2021/10/31 06:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子去年要求與妻子嘿咻遭拒，自行脫光後強壓對方身上脅迫口交，妻子緊閉嘴巴並不斷反抗掙脫，並以手捏抓男方下體，男方頓時疼痛不已惱羞成怒，憤而甩打妻子巴掌後離去，造成妻子身心受創提告，全案經台中地院審理，依強制性交未遂罪判刑1年8月，可上訴。

法官審酌，男方行為時仍是女方的配偶（仍在婚姻關係期間，案發後2人經法院調解離婚），於婚姻關係存續中未能尊重她的性自主權，恣意以強暴手段欲對被害人為性交行為，造成她身心受創，因而受有複雜性創傷後壓力症候群，精神上痛苦難以修復，並考量他犯後已坦承犯行，甚有悔意，予以判刑。

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判決指出，去年5月18日清晨，這對夫妻一同送子女上學後返回住處，女方隨即進入房間休息補眠，男方也跟著進入欲發生性行為，伸手撫摸、抓捏女方胸部，並脫下她衣物，女方驚醒明確表示不想與他嘿咻，未料男方未因此作罷，反違反女方意願，全身赤裸壓在她身上。

期間男方徒手撫摸她下體，並以嘴巴咬住她乳頭，再跨坐在她身上，以下體甩打她臉部脅迫為他口交，被害人始終緊閉嘴巴，不斷掙扎扭動身體大力反抗，並以手抓捏男方的左大腿內側及陰莖，男方頓時疼痛不已，憤而甩打女方右臉巴掌後起身離去。

而此舉也造成被害人受有右側顏面、左側乳頭、雙側膝蓋及雙側大腿挫傷等傷害提告；台中地院審理時，男方坦承犯行，並先後給付5萬5000元及2萬元子女扶養費予女方，但扶養費本是男方應履行義務，如予以宣告緩刑，對男方行為的應報及事後教化、社會價值的導正，非但無所助益，反輕啟僥倖之心。

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