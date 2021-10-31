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    11/2開放KTV飲食防業者偷跑 雄警查獲慶生的少女通緝犯

    11月2日開放KTV飲食防業者偷跑，高雄警方突襲臨檢意外查獲幫友人慶生的少女通緝犯。（民眾提供）

    11月2日開放KTV飲食防業者偷跑，高雄警方突襲臨檢意外查獲幫友人慶生的少女通緝犯。（民眾提供）

    2021/10/31 09:01

    〔記者黃良傑／高雄報導〕疫情趨緩11/2起開放KTV飲食，為防止業者違規偷跑，並同步淨化治安，新興警分局昨夜針對轄內KTV臨檢及防疫稽查，一名周姓女子不知自己因詐欺案遭通緝，還到KTV幫友人慶生，結果不僅敗興還被帶回警局，也讓友人過了一個難忘遺憾的生日派對。

    新興分局30日執行執行防疫稽查，也針對易肇事路段或飲酒場所周邊實施多點路檢勤務，警方意外在復興二路某自助KTV內，查驗某包廂客人身分資料時，發現周姓女子（19歲），竟是台南地檢署今年8月16日所發佈的詐欺通緝犯，周女對於自己遭通緝的事情並不清楚，員警詢問後她才想起曾把金融卡借給朋友。

    包廂內的壽星和慶生的友人們都感驚訝，警方表示預防性稽查，避免有KTV業者違規或偷跑，員警也告誡周女，勿輕信他人慫恿出借帳戶或提款卡，若他人利用其帳戶犯罪詐騙，屆時也得連帶擔負賠償責任，如果是未成年者，將可能會影響家人扛責賠償，周女聽後才知事情嚴重，並表示會全力配合警方調查，員警隨後將其逮捕解送偵辦。

    分局長陳世煌表示，疫情逐漸趨緩，各類娛樂場所也逐步開放，警方採一種勤務多種功能的模式，深入轄區易滋事場所稽查，以主動出擊加強查緝。

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