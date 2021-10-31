台南警匪槍戰，警開16槍還擊、槍擊要犯中彈不治。（本報合成）

2021/10/31 11:21

首次上稿 08:18

更新時間 11:21（新增：警局記者會）

〔記者方志賢／高雄報導〕10月26日高雄市岡山分局員警查訪通緝案件時遭陳姓犯嫌持槍射擊一案，高雄、台南警方，今（31日）凌晨聯手在台南市攻堅圍捕在逃的陳姓要犯時，陳嫌持槍拒捕，與警方發生槍戰，警方還擊16槍，陳嫌中彈送醫急救不治。高雄市警察局長黃明昭今上午10時將召開記者會說明。

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高市警察局長黃明昭今上午率三民二警分局長王世芳、岡山分局長葉錫山、刑大大隊長洪松田與台南市警局保大大隊長劉全福，在高雄開記者會，黃明昭表示，案發後偕同台南警方積極追查，得知開槍者陳嫌的落腳處，今凌晨攻堅時，陳嫌朝警要開槍時，遭警反擊開槍受傷，送醫不治。全案4名嫌犯也都已到案。

陳嫌中彈、受傷的部位，黃明昭說，今上午檢警將會同法醫相驗查明。至於陳嫌持槍朝自己頭部射擊2次未果，黃明昭說，陳嫌當時是否太過緊張或其他原因，仍需現場採證、勘驗才能判斷，但現場掉落的2顆子彈都有撞擊痕跡但未擊發。

劉全福也說，今凌晨奉令指派一組4人執行攻堅，先以破門器攻入房間，陳嫌馬上起身，持槍朝自己的太陽穴開2槍，可能槍枝性能問題，都未順利擊發，接著他又拉槍機、滑套把子彈退出後，仍未聽從警方要求他放下武器的指令，還將槍口指向員警，其中3名員警依法使用槍械射擊反擊。

高雄、台南警方31日0時42分許持拘票在台南市中西區康樂街某地下1樓出租套房執行拘捕陳嫌（43歲），現場由台南市警察局保安警察大隊攻堅，甫破門喝令時，見陳嫌坐在床上持槍對自己頭部射擊2次未果（2顆退彈有擊發痕），續拉滑套上膛槍口指向攻堅員警，因情況急迫，警方依法使用警械射擊16槍，以制止陳嫌繼續開槍射擊。

陳嫌遭擊倒後，警方立即通報救護人員到場實施緊急救護，再續送南市成大醫院急救後，宣告不治，案發現場由台南警方派員進行封鎖、實施鑑識及後續相驗作為；並於現場查扣改造手槍1把、子彈14顆、毒品安非他命4包（計44.6公克）、吸食器3組、現金62015元等證物。

警方表示涉案犯嫌已全數到案，均將依法移請高雄地檢偵辦，案內共計查扣改造手槍1把、子彈30顆、毒品海洛因24.54公克、安非他命1049.07公克、8萬215元、毒品分裝器具一批等證物。

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陳嫌中彈送醫急救不治。（讀者提供）

警方全副武裝持盾牌攻堅。（讀者提供）

警方攻堅時陳嫌持槍對自己頭部射擊2次未果，2顆退彈有擊發痕。（讀者提供）

高市警察局長黃明昭（左2）今上午率高雄警方與台南市警局保大大隊長劉全福（右2），在高雄開記者會說明案情。（記者方志賢攝）

高市警察局長黃明昭（左4）今上午率三民二警分局長王世芳（左2）、岡山分局長葉錫山（右2）、刑大大隊長洪松田（左3）與台南市警局保大大隊長劉全福（右3），在高雄開記者會說明案情。（記者方志賢攝）

警方查扣改造手槍1枝、子彈30顆、毒品海洛因24.54公克、安非他命1049.07公克、新臺幣80215元、毒品分裝器具一批等證物。（記者方志賢攝）

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