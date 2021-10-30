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    妻難產成植物人夫訴請離婚二度敗訴 更一審大逆轉改判准離

    羅男訴請與難產成為植物人的妻子離婚，一二審均敗訴，台中高分院更一審大逆轉，改判羅男勝訴，兩人准予離婚。（資料照）

    羅男訴請與難產成為植物人的妻子離婚，一二審均敗訴，台中高分院更一審大逆轉，改判羅男勝訴，兩人准予離婚。（資料照）

    2021/10/30 15:22

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市羅姓男子與林姓女子9年前結婚時，林女已懷有身孕，卻於婚後2個月難產，女嬰不幸於25天後夭折，林女也因難產而成為植物人，9年來皆未清醒，丈夫羅男以林女多年診治無好轉，復原困難，兩人僅有夫妻之名，缺乏婚姻實質生活等理由提起離婚訴訟，一、二審都認為，林女成植物人不是林女的過失或故意，也非林女所願，不能歸咎林女，判決羅男敗訴，更一審卻大逆轉，認為林女成為植物人之因也不能歸咎羅男，判決羅男勝訴，判決兩人離婚，可上訴。

    判決書指出，羅男主張，兩人於2012年8月初結婚，同年9月底林女待產，10月1日剖腹產下幼女，但於25天後死亡，林女則因缺氧性腦病變而成植物人，多年診治復健後仍無好轉，他又與岳父屢生衝突，兩人已無婚姻之實，且無回復的希望，且無法維持婚姻的重大理由（植物人），不能歸責於他，聲明判決離婚。

    林女的親人代為答辯說，羅男讓林女獨自在醫院待產，發生緊急狀況須簽署手術同意書時，羅男不在醫院，也不讓林女在醫療設備齊全的「教學醫院」生產，導致成為植物人的後果，又對女嬰選擇拔管，對於雙方婚姻關係發生破綻，可歸責於羅男，不能歸咎林女。

    親人還強調，中國醫藥大學附設醫院鑑定，林女目前應有意識，如常人一樣有感覺知覺，知道自己經歷的一切，只是無法表達，將來有可能會醒過來，回復正常生活，聲明駁回羅男離婚之訴。

    台中地院一審、台中高分院二審，都認為林女呈植物人狀態，是難產所致，不是林女故意或過失，也非林女所願，至於羅男與岳父等人起衝突，林女始終臥病在床，無何唆使或引發雙方衝突，此離婚之訴中，林女沒有可歸責之處，判決羅男敗訴。

    最高法院卻認為，二審對兩人婚姻破裂，只認為不能歸責於林女，卻對羅男是否負有責任，沒有調查，據此撤銷判決，發回台中高分院。

    台中高分院更一審判決，又推翻一、二審判決，認為林女呈植物人狀態逾9年，無從預期何時能恢復意識，任何人處於相同情況下，都會喪失維持婚姻的意欲，兩造婚姻已無回復希望，兩人難以維持婚姻的重大事由，雖不能歸咎林女，但也不能歸責於羅男，既然重大事由不應由夫妻的任何一方負責，雙方就都能請求離婚，據此判決兩人離婚，可再上訴。

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