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    10/29 大樂透頭獎開出1注！今彩539頭獎開2注

    今晚（10月29日）開獎的第110000096期大樂透，頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（10月29日）開獎的第110000096期大樂透，頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2021/10/29 22:20

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月29日）開獎的第110000096期大樂透，頭獎開出1注，由台南市麻豆區大埕里中正路59號「吉佑彩券行」開出；第110000259期今彩539，頭獎開出2注，由台中市北區建德里興進路96號1樓「鑫立富彩券行」、台南市安南區海佃路一段91號1樓「金多億彩券行」開出；第110000259期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第110000096期大樂透中獎號碼為「02、09、17、28、36、42，特別號：46」，頭獎共1注中獎，可得1億元；貳獎摃龜；參獎共52注中獎，每注可得2萬9698元；肆獎共74注中獎，每注可得1萬3416元；伍獎共2111注中獎，每注可得2000元；陸獎共2015注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9309注中獎，每注可得400元；普獎共3萬3426注中獎，每注可得400元。

    第110000096期49樂合彩中獎號碼為「02、09、17、28、36、42」，四合共9注中獎，每注可得20萬元；三合共200注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3866注中獎，每注可得1250元。

    第110000259期雙贏彩中獎號碼為「01、03、08、09、13、15、17、18、19、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共125注中獎，每注可得500元；肆獎共1393注中獎，每注可得100元。

    第110000259期今彩539中獎號碼為「03、09、21、33、35」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共174注中獎，每注可得2萬元；參獎共6613注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2604注中獎，每注可得50元。

    第110000259期39樂合彩中獎號碼為「03、09、21、33、35」，四合共1注中獎，可得21萬2500元；三合共193注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8467注中獎，每注可得1125元。

    第110000259期3星彩中獎號碼為「968」，正彩共32注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000259期4星彩中獎號碼為「4637」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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