彰化員林住宅區暗夜冒火 航空模型店濃煙驚人

彰化縣員林市大同路住宅區30日晚發生一起火警意外，陣陣濃煙不斷竄出，嚇壞不少鄰居（翻攝彰化踢爆網）

2021/08/31 00:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市大同路舊大同夜市旁巷弄的一家航空模型店30日晚間10點半發生火警，4樓頂樓突然冒出陣陣濃煙大火，並不時夾雜著爆炸聲，驚動不少鄰居，消防隊員獲報抵達，火勢在40分鐘內控制，但現場堆放的航空模型材料以付之一炬，幸好無人受傷，詳細起火原因仍待調查。

彰化縣消防局第二大隊表示，晚間10點32分獲報員林市大同路住宅火警意外，立即出動13輛水車，22名消防人員前往灌救，抵達現場發現起火點在4樓，立即灌水搶救，火勢在11點10分控制，經查現場無人員受困，燃燒樓地板面積約25平方公尺。

請繼續往下閱讀...

消防隊表示，該幢民宅一樓為航空模型店，樓上為屋主住宅兼工作室，起火點4樓為鐵皮加蓋倉庫，堆置航空模型材料、機器等，晚間屋主發現頂樓起火後趕緊報警，火勢一度延燒到隔壁，但即時撲滅未釀成更大意外，損失金額跟起火原因還須進一步釐清。

該起意外發生在住宅區內，一旁鄰居目睹火警現場先濃煙，接著傳出爆炸，再劇烈燃燒，有人貼文網路，引起熱議，附近不少民眾還嚇得趕緊逃出屋外，幸好火勢即時撲滅，讓眾人虛驚一場。

航空模型店頂樓堆放不少模型材料，火勢一發不可收拾，消防員趕緊灌水搶救。（翻攝彰化踢爆網）

起火頂樓不時夾雜著爆炸聲跟火花。（翻攝彰化踢爆網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法