碩士生竟是偷拍慣犯 犯案露餡摔機滅證無效被起訴

倪姓碩士生偷拍林姓女教師裙底，當場被活逮。（資料照，民眾提供）

2021/08/30 16:46

〔記者吳昇儒／基隆報導〕就讀某國立大學的倪姓碩士生2019年5月起，陸續在學校教室、星巴克洗手間利用手機偷拍女性被害人裙底。去年5月前往知名大買場時再次偷拍林姓女教師裙底，當場被活逮送辦，警方調查時才知道他犯下多起案件。警方偵訊後將倪男依妨害秘密罪，將他移送法辦。基隆地檢署近日偵結，認定倪男偷拍屬實，依涉犯妨害秘密罪將他起訴。

林姓女教師與男友於去年5月22日前往基隆市某大賣場購物時，發現倪姓男子多次貼著自己，感覺有異，轉頭發現倪男偷拍，氣得大罵：「把手機拿出來」、「你惹錯人了！」

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20多歲倪男見事跡敗露，趕緊摔機企圖滅證，卻沒想到警方透過還原技術成功找回犯案照片，並且前往倪男家中搜索，找到更多被害女子的裙底私密照。

檢警調查，倪男除了偷拍林姓女教師外，更於於前年5月起，就在星巴克咖啡廳偷拍女子的裙底，同年月某日，也在國立海洋大學教室內，偷拍學生的裙底，依共清查出3起案件。

倪男自知逃法網，承認確實有偷拍林姓女教師、鄭、陳、吳姓女子等4人裙底及隱私部位。

檢察官偵訊後，認定倪男涉犯妨害秘密罪，依法將他起訴，且犯案動機時間均不相同，請法官分論併罰。

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