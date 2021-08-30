為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    碩士生竟是偷拍慣犯 犯案露餡摔機滅證無效被起訴

    倪姓碩士生偷拍林姓女教師裙底，當場被活逮。（資料照，民眾提供）

    倪姓碩士生偷拍林姓女教師裙底，當場被活逮。（資料照，民眾提供）

    2021/08/30 16:46

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕就讀某國立大學的倪姓碩士生2019年5月起，陸續在學校教室、星巴克洗手間利用手機偷拍女性被害人裙底。去年5月前往知名大買場時再次偷拍林姓女教師裙底，當場被活逮送辦，警方調查時才知道他犯下多起案件。警方偵訊後將倪男依妨害秘密罪，將他移送法辦。基隆地檢署近日偵結，認定倪男偷拍屬實，依涉犯妨害秘密罪將他起訴。

    林姓女教師與男友於去年5月22日前往基隆市某大賣場購物時，發現倪姓男子多次貼著自己，感覺有異，轉頭發現倪男偷拍，氣得大罵：「把手機拿出來」、「你惹錯人了！」

    20多歲倪男見事跡敗露，趕緊摔機企圖滅證，卻沒想到警方透過還原技術成功找回犯案照片，並且前往倪男家中搜索，找到更多被害女子的裙底私密照。

    檢警調查，倪男除了偷拍林姓女教師外，更於於前年5月起，就在星巴克咖啡廳偷拍女子的裙底，同年月某日，也在國立海洋大學教室內，偷拍學生的裙底，依共清查出3起案件。

    倪男自知逃法網，承認確實有偷拍林姓女教師、鄭、陳、吳姓女子等4人裙底及隱私部位。

    檢察官偵訊後，認定倪男涉犯妨害秘密罪，依法將他起訴，且犯案動機時間均不相同，請法官分論併罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    西門町捷運站偷拍女性裙底 正義民眾報警逮噁男
    2021/08/26 09:20

    西門町捷運站偷拍女性裙底 正義民眾報警逮噁男
    不只偷拍女書記官！北院法助另涉捷運文湖線偷拍裙底 6萬交保
    2021/08/09 22:45

    不只偷拍女書記官！北院法助另涉捷運文湖線偷拍裙底 6萬交保
    遭法官助理偷拍裙底 女書記官氣罵：知道我是誰還偷拍4天太可惡！
    2021/08/09 18:57

    遭法官助理偷拍裙底 女書記官氣罵：知道我是誰還偷拍4天太可惡！
    噁男偷拍6女裙底春光 判關2年1月並賠百萬
    2021/02/23 10:28

    噁男偷拍6女裙底春光 判關2年1月並賠百萬

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播