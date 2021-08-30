一銀盜領案犯嫌安德魯 今晚遣送出境

一銀盜領案犯嫌安德魯。（資料照）

2021/08/30 15:13

〔記者王冠仁／台北報導〕2016年台灣曾發生震驚國際的第一銀行遭外籍詐欺集團盜領案，有3名外籍犯嫌落網並先後入監服刑。其中2名犯嫌已於去年服刑期滿被遣返出境，剩下的另名犯嫌安德魯（Peregudovs Andrejs），今年1月雖然服刑期滿，但他未能繳清50萬罰金於是改服勞動役，他今天服役完畢出獄；據了解，移民署在今天晚上將把他遣返出境。

據了解，移民署專勤隊員今天晚上將著手進行遣返出境事宜，屆時會讓他回去母國拉托維亞。

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警方指出，安德魯所屬的國際盜領集團，在2016年派多名外籍人士先後來台，以遙控方式讓一銀特定型號自動提款機吐鈔；外籍犯嫌先後盜領8327萬元，但警方抽絲剝繭，循線逮捕來台處理贓款的安德魯、潘可夫（Niklae Penkov）、米海爾（Colibaba Mihail）並追出贓款下落，轟動國際。

其中安德魯當年7月11日入境參與盜領、處裡贓款，但隨著事件曝光、警方追捕，安德魯搭車逃往宜蘭；安德魯之所以會落網，是因為他下午跑去東澳一間餐廳吃飯，當時帶家人出遊的台北市警局公關室警官宋俊良眼尖認出他，隨後通報當地警方逮人。

安德魯等3人落網後，分別遭法院判處有期徒刑4年6月至4年10月不等，其中，潘可夫已於去年9月服刑期滿遭遣送出境，米海爾也於去年11月遣送出境。

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