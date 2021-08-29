貨車「備胎噴出」擊中機車！下秒駕駛神反應...網讚爆

一輛小貨車在路口疾駛而過，沒想到車上備胎掉下來，恰好擊中對向而來的機車，車上一對男女反應迅速，讓網友讚嘆不已。（圖擷取自爆料公社）

2021/08/29 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕患難見真情。近來，有一名網友在網路發文分享，自己的行車紀錄器意外拍到一場車禍的瞬間，幸好騎士與乘客都沒事，兩人的神反應也大受讚賞。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上傳一段行車紀錄器的影片，從畫面中可見，一輛小貨車在路口疾駛而過，沒想到車上備胎突然噴出來，恰巧擊中對向而來的機車，而車上的一對男女竟反應神速的互相扶持住對方，沒有倒地，「真的有夠衰啊！麻煩有備用輪胎在車底的定期檢查一下，免得其他用路人受到波及，還好不是發生在高速公路上，不然後果可能不堪設想」，並提到自己已將影片交給當事人，肇事者也有下車查看，並未肇事逃逸。

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對此，網友紛紛驚訝表示，「超神的！第一次看到車倒，人不倒」、「這機車騎士與乘客反應超一流的」、「男的從頭到尾都抓住女生，真男人」、「男生反應力超好，又能顧著女生真的太man了」、「騎士真的很厲害，反應時間一秒不到，根本電光火石」、「事出先看女人不是看車，這男的可以嫁」、「光第一動作護著後座就滿分了」、「互相扶持的好典範」，還有人指出，「還好有先生的行車記錄器」。

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