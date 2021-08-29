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    網路公審老公珍藏前女友性愛片挨告 老婆逆轉無罪理由曝光

    楊姓在臉書公審丈夫保留與前女友的性愛影片，遭老公怒告，台中高分院認同二審改判理由，維持楊女無罪，全案確定。（示意圖）

    楊姓在臉書公審丈夫保留與前女友的性愛影片，遭老公怒告，台中高分院認同二審改判理由，維持楊女無罪，全案確定。（示意圖）

    2021/08/29 00:11

    〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣楊姓女子發現，丈夫吳姓男子保留與前女友的性愛影片，氣得於臉書公審丈夫，「翻出與陳小姐的性愛影片打手槍？」被吳男控告誹謗罪，一審判決拘役40日，二審法官則感性認為，楊女在乎此事，是情感世界中的常情，只是表達委屈、於網路尋求安慰，無誹謗惡意，改判楊女無罪，三審認同二審的改判理由，楊女無罪確定。

    楊女去年9月在有86萬名成員的臉書社團「爆廢公社」，以及吳男的臉書中，發文質問，「請問我的老公，你到現在都還不刪除跟前女友陳小姐的性愛影片，是什麼意思？」、「隨身碟也放滿陳小姐的照片，是否還在留戀前女友？」、「你在2018過年的時候，翻出與陳小姐的性愛影片打手槍？」結果被老公告上法院。

    楊女於彰化地方法院簡易判決中承認撰文，但否認有誹謗犯意，法官認為，誹謗罪規定，「能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限」，楊女拒絕向吳男道歉，犯後態度欠佳，判處拘役40日，可易科罰金4萬元。

    楊女上訴二審，強調她講的是事實，吳男也承認保留性愛影片，她不認罪，彰化地院合議庭3位法官用感性筆觸寫下推翻一審的判決文。

    法官對雙方持肯定態度，對於吳男，法官指出，前女友、前男友是感情世界中，最扯不清、理還亂的一種奇妙關係，不論是藉由懷念過去、逃避現實，或是對於前階段情感尚未釋懷的情緒，這種事後偶爾的騷動，在感情人生中，不論是「他」或「她」，都可能受到此情狀的困擾。

    至於楊女部分，法官認為，楊女要求「你把她所有東西毀掉」，吳男答覆「我保證不再看，毀掉我不要」，顯示楊女所指的事情可確信為真實，配偶對另一方的前任「女友」或「男友」，合照或親密影片都會介意，甚至把「前任」視為假想敵（情敵），楊女公開質問丈夫，難以認定讓吳男名譽受損害。

    法官認為，憲法保障言論自由，包括離經叛道言論、「打手槍」等羞於啟齒之事，楊女是對吳男猶不捨與前女友舊回憶的行為，表達委屈、尋求安慰之情，縱使言詞讓吳男難以接受，卻無誹謗犯意與真實惡意，改判楊女無罪。

    彰化地檢署上訴台中高分院，理由是楊女透過網路公審，「性霸凌」吳男，台中高分院合議庭法官卻認為，二審已詳細說明改判楊女無罪的理由，且採證認事沒有明顯瑕疵，駁回檢方上訴，全案確定。

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