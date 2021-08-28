正妹超商購物翹臀突遭人掐一下 怒飆「為何碰我」悍擒色狼

林男被控在超商伸出狼爪，猛掐正妹翹臀。圖與本案無關。（示意圖）

2021/08/28 17:36

〔記者吳政峰／台北報導〕一名外表亮眼的女子去年到台北市一間超商購物，正要走進店門時，突然感到翹臀遭人掐了一把，她立刻轉頭，懷疑剛剛擦身而過的林男涉有重嫌，當場將他攔下，怒斥「為何碰我？」林男一開始否認，後來改口「如果有就跟妳道歉」，但正妹不願接受，堅持提告。士林地院依違反性騷擾防治法判林男3月刑，全案確定。

正妹每天都會去同一間超商，案發當天，她正要走進店內，才踏進門，就感到左臀遭人用力地掐捏一下。她嚇一跳，轉頭找鹹豬手，發現就是剛剛擦身而過的林男，立刻追上前把他攔下，怒斥「為何碰我？」

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林男原初否認，見正妹指證歷歷，他才說「如果有就跟你道歉」。正妹氣不過，把林男拽進超商，跟店員要求調閱監視器。店員表示，要報警才能看，正妹因而當場報警。

林男主張，若真的有掐正妹屁股，屁股上應該會有傷痕或掐痕，況且從監視器畫面來看，並沒有拍到他掐正妹的臀部，否認性騷擾。

法官勘驗監視器畫面，見兩人交錯時的反應，正妹突感驚恐，而林男被抓住後，則向她道歉，道歉實相當於承認確有其事，倘林男未故意觸碰正妹臀部，法官認為，難以想像林男會僅為了息事寧人，即承認掐臀而道歉，故認定性騷擾成立，判林男3月徒刑，得易科罰金9萬元。

林男不服，提起上訴，主張否認犯罪，批評原判決是以邏輯推導的方式作為佐證，並不是直接以證據作為判斷的依據，沒有證據顯示他有做這件事。

高院勘驗3個監視器錄影畫面，雖然因角度問題無法看出林男的左手有碰觸正妹左臀並抓捏的實際動作，但影片中林男的動作極不自然，而正妹在林男錯身而過後，即明顯立即有反應，顯示林男張開手指、靠向正妹左臀的舉動顯不尋常。

高院指出，綜合本案相關間接證據及情況證據，已足以佐證被害女子對林男的指述與事實相符，可以採信，日前駁回林男上訴，全案確定。

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