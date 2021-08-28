女孩注意！熱心拍照阿伯邀約拍廣告 正妹搜出他疑是性侵色狼

阿伯偷拍正妹照片，還搭訕出示照片，再邀約拍廣告，正妹事後搜尋，發現他的名字與性侵害、猥褻犯相同。（記者張瑞楨翻攝自Dcard）

2021/08/28 12:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名化名「女孩」的女網友日前與友人在台中勤美綠園道拍照，遇到一名年約60多歲的阿北拿著單眼相機過去搭訕，表示拍了她們的照片，還說要加LINE傳給她們，友人事後覺得怪異，用對方LINE名字Google搜尋，竟然發現對方是性侵犯，「女孩」在Dcard中發文，提醒大家注意。

對此，中市警局第一分局表示，該分局沒有接獲民眾報案，但很重視此事，已經責請轄區派出所加強巡邏查察巡簽，以遏止不法行徑，另外，警方也呼籲，遇到陌生人搭訕時，應做好自我保護措施，切記提高警覺，與陌生人保持距離或覺得對方有可疑動作時，可找機會迅速移動至人多的地方或便利商店尋求幫助。另發現可疑人事物，可撥打110，警方迅速到場處置。

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化名「女孩」的網友撰文說，上週與女性朋友到勤美綠園道，阿伯拿著照相機來搭訕，還出示數位照相機裡面的照片，原來阿伯偷偷拍她們，不過，她們當時不以為意，認為阿伯只是熱心，阿伯又拿大型重機車的駕照，與她們聊天，還交換LINE，之後又繼續尾隨猛拍她們，還不斷再度出示照片，朋友見到這位阿伯竟然拍她們的汽車車牌，相當不合理，要求阿伯刪除，但阿伯卻沒刪除，還在LINE中說，他拍了800多張照片。

朋友覺得更怪，用阿伯提供的名字搜尋，發現2004年有一新聞報導，性侵害犯名字與阿伯相同，「警方昨天逮捕一名打著專業攝影師名號，誘惑年輕女子拍裸照甚至性侵害的男子，並在他的住處取出大批裸照」，另外，2019年彰化地方法院有一刑案，被告強制猥褻女孩子，判刑6月可易科罰金，被告名字也與阿伯的名字相同。

「女孩」表示，這名阿伯前幾天傳訊息，要約她的正妹朋友去拍平面廣告，朋友遂傳2004年的新聞報導，問阿伯是否報導中的性侵害疑犯？阿伯沒回答卻立刻把LINE改名，「女孩」提醒大家，要謹慎提防，「以為他只是愛拍照又愛心，沒想到這都是他的手法，所以發出來讓大家知道，不要再有人被騙！」

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