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    首頁　>　社會

    借男友舊手機竟遭盜刷25萬買遊戲點數 女子氣炸分手提告

    苗栗地方法院認彭男犯行為偽造文書罪，且屬累犯，判應執行有期徒刑8個月。（記者彭健禮攝）

    苗栗地方法院認彭男犯行為偽造文書罪，且屬累犯，判應執行有期徒刑8個月。（記者彭健禮攝）

    2021/08/28 17:23

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕新竹市25歲彭姓男子到苗栗縣與女友同居，向女友借其舊手機iPhone 5使用，未料，彭男竟擅自變更女友手機Apple ID帳密，並透過iTunes Store商店及女友手機原綁定的信用卡，3個月內消費了25萬餘元，來買遊戲點數。女友收到帳單，彭男僅償還9000元，女友氣炸與他分手並報警提告，法院依偽造文書罪，判他應執行有期徒刑8個月。

    彭男藉與女友交往同居之便，於前年底向女友借舊手機使用，藉由「忘記密碼」的方式取得新密碼，接著輸入新的密碼後，登入iTunes Store商店所綁定的女友手機Apple ID帳號。

    彭男再利用女友手機Apple ID帳號，未經女友的同意或授權，利用女友iTunes Store商店之帳號、密碼及女友手機原綁定的信用卡，上網使用女友所申辦之樂購蝦皮帳號，接續於商店消費達25萬476元，全數拿來購買遊戲點數。女友事後收到帳單後氣炸，追討彭男也只償還9000元，與彭男分手並報警提告。

    案經苗栗地方法院審理，法官認彭男犯行使偽造準私文書罪，累犯，判應執行有期徒刑8個月，如易科罰金，以1千元折算1日。 

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