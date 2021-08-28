27人登山團迷途...復興區本週第3起 累壞桃市消防局

27人登山團在桃市復興區白紗瀑布迷途，消防隊漏夜搜救。（桃市消防局提供）

2021/08/28 13:22

〔記者許倬勛／桃園報導〕一支來自桃園、新北、台北市的27人登山隊，昨（27日）在復興區赫威神白紗瀑布下切時迷途，其中1名女登山客因體力透支，滑倒傷及左腳、右肩，警消組成搜救隊上山救援，在今日清晨引導27人平安返家，一行在瀑布附近林地渡過驚魂一夜，這已是本週第三起復興迷途案。

迷路山友獲救後驚魂未定的說，他們是有人帶隊上山，原本路標明確，登頂返程時卻忽然迷失方向，走到「心臟凍未條」，正值農曆七月，被嚇出一身冷汗、徹夜難眠，幸眾人均無大礙，真是老天保庇。

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經驗老道的黃姓登山客表示，登山隊員挑戰的路線相當險峻，推測是從卡普產業道路通往赫威山，穿過神木群後還要溯溪至白紗瀑布，沿路蜿蜒、岔路多，相當容易混淆方位。

消防局表示，搜救人員27日晚間6點48分抵達登山口，隨即進山區展開救援行動，當晚8點36分接觸其中6人小隊，54分和其他21人團會合，受傷的52歲蕭姓女隊員意識清楚，左腳踝及右肩受傷，搜救隊員包紮固定處置後讓她躺在擔架，以人力接駁方式搬運下山，歷經11小時克服山域地形及湍急水路，成功引導27人下山返家。

桃市消防局近日疲於奔命，24、26、27日分別傳出登山客迷途，呼籲民眾登山前務必做足行前功課，掌握前往山域概況、路線及氣侯，切記量力而為，若不慎迷途應善用行動科技輔助報案以及原地待援，才能縮短獲救時間。

27人登山團在桃市復興區白紗瀑布迷途，消防隊漏夜搜救。（桃市消防局提供）

27人登山團在桃市復興區白紗瀑布迷途，消防隊漏夜搜救。（桃市消防局提供）

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