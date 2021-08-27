高雄氣爆韓市府移送花媽3大案 檢方查無不法理由曝光

氣爆後一直被藍營抹黑的陳菊，在臉書發文「不信公義喚不回」替自己正名，檢方簽結查無不法理由長達14頁還她公道。（記者黃佳琳翻攝）

2021/08/27 21:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜與藍營議員直指，前市長陳菊在高雄氣爆後「貪贓枉法」，將案件移送雄檢偵查，檢方今年3月以「查無不法」簽結，陳菊今天也在臉書發文「不信公義喚不回」替自己正名；據悉，檢方不起訴理由洋洋灑灑多達14頁，檢察官分別就韓口中「執行氣爆善款運用不當」、「辦理裝置藝術計畫案經費過高，疑涉嫌不法」、「委外法律服務不當」三大項進行釐清，最後以全案簽結查無不法方式還給陳菊公道。

據了解，執行氣爆善款運用不當部分，檢方發現，高市府各機關至2019年3月31日，共有16單位辦理氣爆善款申請，計畫件數55案，已結案件數43案，執行中件數12案，核定總金額41億餘元，執行總金額32億餘元，全都是高雄市各機關提送予氣爆管理會審議通過，雖然有部分善款購置辦公設備或物品（如電腦、傳真機、繪圖機等），然各機關均能提出與氣爆後救災、協助民眾，實難認定有何違法。

請繼續往下閱讀...

辦理裝置藝術計畫案經費過高，疑涉嫌不法部分，檢察官認為，本案公共藝術設置計畫經費2530萬元（紀念裝置製作費1400萬元十藝術家創作費250萬元十藝術家辦理民眾參與活動費80萬元周邊環境綠美化及整建800萬元），經檢視紀念裝置藝術獲選者於106年9月6日第2次鑑價會議中所提經費預算表，總計為2529萬7937元，並非鑑價同意通過之2530萬，然依相關證人證詞和事證，本案並無其他積極證據公務員有與廠商共謀，藉以壓低成本獲得最大利潤，或蓄意誤導鑑價小組認知該案屬固定費用而無須鑑價之情形，難認文化局相關承辦人員涉嫌貪污治罪條例第6條第1項第4款圖利罪嫌。

至於委外法律服務不當部分，韓市府認為爭議點有兩個，一個是「以石化氣爆善款支付高雄市政府代位求償費用及災民因同意代位求償喪失國家賠償請求權」，另一個是「高雄市政府委託代收災者提起損害賠償訴訟，律師費編列過高。」

檢方認為，高雄市政府於氣爆案判決確定後，將逐年編列預算返還善款，沒有以民間捐款支付高雄市政府應負賠償責任情事，且受災民眾若不走代位求償，高市府受讓的請求權，經法院判決確訂賠償金額如高於高市府代位求償金額，亦將返還災民差額，災民轉讓債權與高市府對於受災者的等權利並未受到任何影響。

而律師費編列過高的部分，高雄市法制局就1人請求1萬元之經費估算方式，並無發現承辦人員有與任何廠商勾結，因而使承辦人員或廠商獲得利益，尚難據以推定承辦公務員涉嫌圖利罪嫌，且勞動部長許銘春，以「許銘春律師事務所」名義承攬氣爆案相關法律業務，疑似涉嫌不法等情，雄檢於108年度他字第8732號偵查終結，認查無相關犯罪事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法