併購中國玖地涉隱匿交易騙金管會 如興董事長等3人被起訴

如興董事長陳仕修。（資料照）

2021/08/27 12:45

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦如興併購中國玖地一案，查出如興董事長陳仕修申請增資及發行新股，三度被金管會以未公布收購預估綜效為由要求補正資料，陳仕修為求過關，涉嫌隱匿併購案藉出售虧損子公司來拉高未來淨利等情況，騙過金管會同意其辦理增資，今依違反證券交易法之特別背信等罪起訴陳仕修、財會部副總經理徐仲榮、法務及投資部經理黃詩萍等3人。

專營牛仔褲製造加工的如興，2018年遭時任立委的黃國昌質疑，併購中國玖地一案有弊端；檢方調查，如興為擴大營運規模，2015年9月召開董事會，公布以不超過3億8760萬美元價格，向JD Holdings公司收購其旗下持有中國玖地100%股權的JD BVI公司，以及另家子公司Tooku BVI。

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為支付收購案所需款項，陳仕修另決議透過現金增資方式，向金管會申請以每股17.8元價格發行7億股新股，總募資金額達124億6000萬元。不過，金管會認為如興未於公開說明書上，具體說明收購JD BVI、Tooku BVI，能對如興的未來產生哪些預期綜效，基於保障投資大眾權益的立場，3度要求如興補正資料。

檢方查出，陳仕修等人為求過關，不思合理調整收購案的預期綜效及交易價格，反而以兩面手法欺騙金管會，先是隱匿JD BVI出售旗下出現重大虧損子公司來拉高未來淨利的情況，另向金管會提出，如興交割時只需付頭期款，餘款等收購後經營績效達到公開說明書上預估投資效益後再分期付款給JD Holdings，藉此騙過金管會法眼，而於2017年1月13日同意如興辦理現金增資。

檢方調查，如興收購JD BVI、Tooku BVI後，明知2家公司於2017年的稅後淨利，若加計其旗下項城夢爾羅公司虧損，僅剩1449萬5062美元，比公開說明書上短少577萬938美元，如興因此不需支付第1期績效款項1260萬美元給JD Holdings，陳仕修等人卻指示如興於2018年5月，分2筆匯款500萬美元及760萬美元至JD Holdings帳戶，當作第1期績效款項，導致如興損失1260萬美元（約3億7258萬2000元）。

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