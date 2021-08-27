債務糾紛當街押人 熱心路人提供影像助警逮人

警方將李嫌逮捕到案。（記者邱俊福翻攝）

2021/08/27 11:36

〔記者邱俊福／台北報導〕李姓男子因債務糾紛，本月初於北市內湖路糾眾當街押人上車，意圖修理、報復，路人發現後報案，並提供行車紀錄器影像，轄區警方立即循線追查，查知被害人已機警趁機逃脫，並先逮捕2共犯，前天再將李嫌逮捕，並起獲海洛因、安非他命等大批毒品，依法究辦。

警方調查，李嫌10年前向林姓被害人借款10萬元，但僅歸還1萬元，林男為此對外放話。李嫌聽聞後，非常不滿，本月4日晚間7時許，駕車夥同曾姓、吳姓2友人，在北市內湖路上強行將林男強拉上車，控制行動。

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一名民眾目睹全程後，馬上向警方報案，還提供行車紀錄器所錄下的影像，警方依此立即鎖定相關作案車輛，迅速緝獲曾、吳2嫌，並得知因債務糾紛引發口角，致強拉被害人上車談判，而被害人已趁隙在停等紅燈時跳下車離去。

警方說，李嫌因具通緝身分為躲避查緝，遊走雙北、基隆及桃園等地，多方竄逃，居無定所，經三個禮拜的追蹤、埋伏，前天傍晚於桃園市楊梅區一帶的日租套房將他逮捕，並於現場查扣毒品海洛英6小包、安非他命5小包、毒品咖啡包3小包、卡西酮原料、吸食器、電子磅砰、分裝袋等大批贓證物。

目前警方依毒品、妨害自由等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並持續追查毒品來源與流向。

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