國中時曾救溺獲總統表揚 男長大後淪毒品藥頭被逮

花蓮縣警察局查獲新興毒品咖啡包。（花蓮縣警察局提供）

2021/08/25 15:52

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣警察局刑警大隊查獲簡姓男子涉嫌持有毒咖啡包，警方在他車上搜出14包疑似混合鎮定劑及興奮劑的新興毒品，還意外發現簡男十多年前英勇救溺，在海邊拿救生圈救回2名國中同學，還出現在前總統馬英九的治國周記上接受總統表揚；簡男向警方供稱，當兵時結交吸毒友人，非常後悔染上毒癮。

「爸，對不起，我會好好改過向善的」，簡姓男子在警方移送前表達希望跟父親見面，當面痛哭跟父親懺悔。警方指出，24歲簡姓男子向友人購入毒咖啡包，涉嫌轉售給其他人，不過簡男供稱只有自己吸食，不過檢警依相關事證，向法院聲請羈押獲准。

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花蓮縣警察局指出，刑事警察大隊執行暑期青春專案掃毒任務，發現有毒品藥頭販賣毒品咖啡包情事，報請花蓮地檢署指揮偵辦並蒐證確認犯行後，向花蓮地方法院聲請搜索票，於日前執行查緝，在簡姓男子駕駛的自小客車上搜索查獲第三級毒品咖啡包共14包（毛重64.66公克）。

警方追查發現，該批毒品是簡姓男子到外縣市購買帶回花蓮販賣牟利，包裝袋外觀分別印有「MASERATI三叉戟」及外國運動休閒品牌「MONCLAR」圖案。警方調查後將簡姓男子以涉嫌違反毒品危害防制條例移送花蓮地檢署偵辦，並經檢察官向花蓮地方法院聲請羈押獲准。

花蓮縣警察局長蔡丁賢說，暑期青春專案期間因遇到疫情嚴峻，毒品人口活動跡象較少；近日疫情趨緩，人際活動增加，許多不法情事逐漸復甦，呼籲現在的新興毒品混合式咖啡包，經常會以可愛或新潮的外包裝來吸引年輕人的目光，易導致濫用，使用者往往不知道有哪些毒品成分摻雜其中，易造成危害，嚴重可致猝死。

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花蓮縣警察局查獲新興毒品咖啡包。（花蓮縣警察局提供）

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