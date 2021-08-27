人生3分之1在監獄 大老闆淪階下囚：兒連婚禮都不讓我去

莊姓男子（中）因缺錢吸毒，搶走中風婦人的金項鍊，最後被警方逮捕。（記者王捷攝）

2021/08/27 06:51

〔記者王捷／台南報導〕60歲的莊姓男子曾是月入百萬的大老闆，1990年代他靠家中的養殖事業日進斗金，卻因海洛因敗光家產；這次他因為他缺錢買毒，搶了8旬中風婦的金項鍊，警方在1小時內就破案，他被捕後很後悔，自稱毒品戒不掉，人生有3分之1都在監獄度過，出獄4年來他被趕出家門，連兒子的婚禮也不讓他參加，這是他這輩子最後悔的事。

莊男自從出獄後，重回熟悉的海產養殖業，因為有走私前科不能出海，只能在岸邊做前置工作，每天賺幾百元，白天工作，晚上就睡在蚵棚裡，所有同事都不曉得他曾經也是海產養殖業的老闆。

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莊男從小就跟父親養蚵，他在20出頭時，月收就破百萬，但當時流行海洛因，他好奇嘗了一次，從此跌落深淵。為了用到更多錢，莊男走私俗稱「條仔」進口菸，為了海洛因不到5年就敗光家產，又因為走私要服刑，妻子也跟他離婚，入監前留下2個孩子交給胞弟照顧，他出獄後沒有戒毒，變成了小藥頭，又因為販賣毒品被判了20年徒刑，直到4年前出獄。

莊男的兒子雖然長大了，卻不願意他回家，胞弟看他這次又沒戒毒，也不讓他回家，26日下午，他因為缺錢買毒，騎著腳踏車到市區借錢，結果遇到一場暴雨，他在躲雨時，發現落單又坐在輪椅上的老婦人，一時興起歹念搶她脖子上的金鍊子逃跑。

警方獲報後展開追捕，一個小時內就在路邊看到莊男，他拿出口袋裡的金項鍊交給警方坦承犯罪，他向警方表示很後悔，但未來也沒有什麼計畫，只有過一天算一天。

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