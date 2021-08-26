囂張！台南道路競速飆車 新營送辦14人

警方傳喚涉嫌公共危險的車輛14輛，並查扣涉案車5輛。（警方提供）

2021/08/26 16:38

〔記者楊金城／台南報導〕囂張路霸！台南市台19線、台1線省道在7月18日凌晨，出現50多輛改裝車車聚，不但有危險駕駛情形，還在道路競速飆車，嚴重危害用路人安全，新營警分局查出14名車主，今（26）日依公共危險罪嫌移送法辦，並持續追查其他涉案車輛。

警方查出，台南市徐姓男子在網路社群號召改裝車糾眾集結，有來自台中、雲林、嘉義和台南等地改裝車，警方獲報他們除出現在台南市安南區飆車，7月18日凌晨1點多也飆到台19線省道學甲、鹽水路段、台1線省道六甲路段。

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南市警局責成刑警大隊、交通大隊、新營、學甲、麻豆分局組成專案小組，報請南檢指揮嚴查偵辦。

專案小組清查涉嫌危險駕駛車輛，仗人多勢眾，無視往來行車安全，公然在道路闖紅燈，在省道還2車並排來回競速，危害其他用路人安全，恣意妄為行徑相當囂張。

當中也有不少改裝車，利用假（變造）車牌或遮蔽物遮掩真實號牌，以逃避警方查緝，行徑囂張，檢警痛批目無王法，更猶如玩命。

專案小組25日凌晨，動員64名警力、兵分16組展開第一波搜索查緝行動，傳喚涉嫌競速的徐姓、黃姓、陳姓等14名、車輛14輛，並查扣涉案車5輛、假號牌、遮蔽物、手機、長尾夾等物，也將依道路交通管理處罰條例開單告發，全案持續追查其他涉案車輛、競速者。

警方查扣假（變造）車牌。（警方提供）

警方傳喚涉嫌公共危險的車輛14輛，並查扣涉案車5輛。（警方提供）

警方傳喚涉嫌公共危險的車輛14輛，並查扣涉案車5輛。（警方提供）

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