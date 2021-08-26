彰化熱心里長廣播「賣葡萄阿好確診」遭法辦 檢：屬實不起訴

彰化溪湖鎮楊姓里長駕駛該輛小貨車廣播未經公布確診者染疫，一度依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》法令遭法辦。（資料照）

2021/08/26 14:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年5月中旬，本土爆發嚴重疫情，彰化縣溪湖鎮中山里楊姓里長得知鎮內有民眾確診，且曾到里內收購葡萄，情急之下竟然開著車在社區內廣播「賣葡萄的阿好確診了」，但熱心結果遭彰化縣衛生局依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》等罪要求法辦，彰化地檢署近日偵查終結，檢方認為，廣播內容確有其事，里長基於職責，熱心提醒，並不構成散布謠言或不實訊息要件，認應不起訴處分。

彰化今年5月爆出水果商確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），確診者在不知情狀況下，出沒溪湖等地活動，造成112人感染鏈，為此彰化縣政府兩度到當地啟動快篩站，但該案在疫情指揮中心公布確診者前，楊姓里長就提早廣播宣傳，引起譁然，而其廣播影片被不少民眾分享轉傳、結果因該案遭法辦者多達10多名，包括溪湖果菜市場總經理、記者等，但部分已簽結或均不起訴處分。

請繼續往下閱讀...

不起訴處分書指出，5月14日楊姓里長（55歲）駕駛自小貨車沿社區內道路廣播「里民請注意，交流道下賣葡萄的『阿好』已經確診，如有與他接觸的人請注意健康安全」等語，該行徑因此被認為違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，而遭檢舉法辦。

楊男偵訊時坦承不諱，但否認有散布疫情謠言犯行，辯稱他當天中午先看到電視新聞報導溪湖有人確診，經打聽，是一名常到里內收購葡萄名叫「阿好」的人，因見里民相當恐慌，所以才開車巡邏廣播，要里民注意自身健康安全。

檢方偵查，該案確診女子確實住在溪湖鎮，也經常在鄰近收購、販售葡萄，因此足以認定里長廣播車播放內容確有其事，非憑空捏造，再從廣播內容發現，里長是基於職責、熱心、善意提醒里民注意，其行為與散布嚴重流行疫情不實訊息罪要件不足，難以用該罪刑責相繩，證據不足下，認應不起訴處分。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法