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    涉索賄4500萬 軍備局少將處長張大偉起訴

    少將張大偉。（資料照）

    少將張大偉。（資料照）

    2021/08/26 13:22

    〔記者王定傳／新北報導〕國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉，被控與標下國防部「公館營區營舍整建統包工程」的中華工程公司等合作，提高建物每坪單價，讓業者獲得更多利益，並期約賄賂4500萬元，得手2600萬元，全案一度不起訴，新北地檢署發現新事證成功將張大偉聲押禁見，今日依違反貪污治罪條例將張大偉等人起訴。

    據查，台北市公館的空軍作戰指揮部「福興營區」，是空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構，為了改善工作環境，進行預算達30億元的營區改建工程，標案於2017年間由中華工程（以下簡稱中工）得標。

    檢調調查，張大偉被控透過一名孫姓建築師向中工索賄，再指示下級以縮減樓地板等方式，提高建物每坪單價，讓業者獲得更多利益；業者得標後與下包土石清運工程業者合作，以墊高工程款方式，套取4500萬元，由白手套陸續交付2600萬元賄款。

    全案一度因證據不足而不起訴，但檢方持續偵辦中工涉違反證券交易法等案件，今年3月懷疑中工前董事長沈華養，涉勾結下包廠商，以提高清運或工程單價方式，虛增工程款，再從中收取回扣4500萬元，約談沈到案後，聲押禁見獲准。

    檢調再約談孫姓建築師，並陸續突破相關證人心防，得到關鍵證詞指證張大偉收賄，甚至追出張大偉疑將賄款購買台北市士林區的房產，成功將張大偉聲押獲准；據了解，張大偉已坦承收賄，辯稱把2600萬元賄款燒了。

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