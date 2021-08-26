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    首頁　>　社會

    破獲港商共諜案 追出「共諜2人組」運作及幕後神秘組織！

    調查局兩岸情勢研析處查出，廣東省海外聯絡辦公室，在中國當地又稱「廣東省人民政府第六辦公室」，屬於中共中央情工系統之一的「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」對外情治掩護機關，承辦蒐集我國政治情報、對我國現役或退役軍官進行接觸、吸收等業務。 （資料照）

    調查局兩岸情勢研析處查出，廣東省海外聯絡辦公室，在中國當地又稱「廣東省人民政府第六辦公室」，屬於中共中央情工系統之一的「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」對外情治掩護機關，承辦蒐集我國政治情報、對我國現役或退役軍官進行接觸、吸收等業務。 （資料照）

    2021/08/26 12:16

    〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦香港籍商人謝錫璋來台發展共諜組織案，查出該組織由「二人小組」來台佈建，謝錫璋在明招待宴客、中國籍同夥曾昭峰則在暗處提供金援，2人背後的「神秘組織」則是「廣東省海外聯絡辦公室」，屬於中共中央情工系統的「中央軍事委員會政治工作部聯絡局」轄下的廣州聯絡局，專門鎖定我國「戰備人員」進行策反。

    調查局兩岸情勢研析處調查，廣東省海外聯絡辦公室，在中國當地又稱「廣東省人民政府第六辦公室」，屬於中共中央情工系統之一的「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」對外情治掩護機關，承辦蒐集我國政治情報、對我國現役或退役軍官進行接觸、吸收等業務。

    檢調調查，廣東省海外聯絡辦公室專門鎖定我國的「戰備人員」進行刺探，謝錫璋、曾昭峰組成「共諜二人組」來台佈建時，即接獲該組織的明確指示：「邀約戰備人員赴第三地與渠等引介會晤」；目的就是要刺探我國三軍的實際戰備部署及應變能力。

    檢調追查該組織的策反手法，均是利用免費招待球敘、飲宴或出國等方式，鬆懈被鎖定吸收者及其家屬的心防，等對象上鉤接受招待出國旅遊期間，即輪到廣東省海外聯絡辦公室特工出場，特工初始不會馬上表明來意，首先會先試探對象對國家的忠誠度，等第2次或第3次邀約對象出國碰面時，才會進行策反行動。

    據了解，該共諜組織之所以不會在初次碰面即進行遊說，目的就是要保護長年在台佈建的「二人小組」，因此被鎖定的對象在第1次接受招待出國旅遊的行程中，會有「備受尊榮」的旅遊體驗，等到返國之後不久，該組織即會再次邀其出國，趁機鬆懈及突破其心防。

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