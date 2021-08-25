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    神秘靈犬現身5米深水溝 助巡守隊尋獲失蹤村民

    張姓婦人落水沖到員大排水，村民遍尋不著，直到發現河床中間淺灘有隻狗，進而發現張婦，通報消防隊利用機具吊起遺體。（記者陳冠備翻攝）（記者陳冠備攝）

    張姓婦人落水沖到員大排水，村民遍尋不著，直到發現河床中間淺灘有隻狗，進而發現張婦，通報消防隊利用機具吊起遺體。（記者陳冠備翻攝）（記者陳冠備攝）

    2021/08/25 17:42

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化張姓婦人多日未返家，永靖鄉五福社區守望相助巡守隊幫忙協尋，眾人從社頭八堡一圳尋至員林大排水溝匯流處仍一無所獲，準備打道回府時突然聽見狗叫聲，發現有一隻白色土狗站在5米深的排水溝的淺灘，巡守隊員於是想辦法解救，結果發現張姓婦人就泡在一旁水裡載浮載沉，已無氣息，而眾人想再找那隻狗時，白狗已消失蹤影，由於正直農曆七月，對此不免覺得稱奇。

    據了解，張婦（67歲）本月21日早上出門，至中午煮飯時間仍未返家，家人覺得不安，因此貼文各社團臉書要求協尋，22日晚間11點獲報，在社頭鄉張厝村八堡一圳河岸附近發現張婦平時乘用機車，隔日早上6點多，20多名巡守隊員沿著圳溝兩旁往下游員大排水方向尋找，找了快3小時仍沒著落，最後因為一聲狗叫聲，讓巡守隊員往下看，結果就看到婦人，而當時是中元節後隔天，眾人覺得是冥冥中有保佑，才順利找到婦人

    尋獲婦人的巡守隊員高國棟表示，當時巡守隊員分3人一組尋找，他是最後一組，大家20幾雙眼睛一路往下找都沒發現，就當大家準備通過匯流處時，他隱約聽到有狗叫聲，於是走到附近便橋往員大排水一看，竟然有隻白色土狗掉在河道中間的淺灘，不斷徘徊，眾人決定將牠救起，於是巡視四周有無下水之處，結果在河堤下方水流發現一具面朝下的人體，從衣著研判可能是張婦，於是趕緊通報消防隊，經機具吊起後確定就是張婦無誤。

    高國棟說，發現張婦的地點在便橋下方，若不站在橋上往下仔細看一定無法察覺，且該處是八堡一圳與員大排水匯流處，平時水流湍急，可是當日水勢淺，才不致讓溺者繼續飄往下游，最神奇的是怎會有狗在5米深的河道裡，當時只是想救牠起來，卻因此發現張婦，等再回頭找狗時已經不見了，覺得有點玄，但也認為是冥冥中有保佑。

    彰化消防隊第二大隊表示，22日獲報有人溺水，先通知二水管制站關水門，23日早上6點58分轄分隊與五福巡守隊一起尋找，9點52分尋獲溺者，經家屬確認溺者為張婦，並通報林厝派出所處理。

    婦人落水沖到員大排，被找尋後已無生命氣息，消防員利用繩索攀到5米深河道準備吊掛。（記者陳冠備翻攝）

    婦人落水沖到員大排，被找尋後已無生命氣息，消防員利用繩索攀到5米深河道準備吊掛。（記者陳冠備翻攝）

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