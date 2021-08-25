北檢檢察官鍾維翰轉律師 駐廉政署遺缺由黃聖接任

台北地檢署檢察官鍾維翰將轉任律師。（記者吳政峰翻攝）

2021/08/25 12:23

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署檢察官鍾維翰原兼駐廉政署檢察官，但因他另有人生規劃，26日將離職轉任律師，所留下的駐署檢察官一職，預定由另名北檢檢察官黃聖接任。

鍾維翰現年38歲，政大法律系學、碩士，司法官學院49期結業，曾辦過中醫診所詐保案、台北市區監理所所長貪污案、億麗公司財報不實案，也曾支援轟動一時的立委收賄案。鍾維翰的專長在於財經與經濟，獲得北檢前襄閱陳佳秀青睞，2年前奉派調廉政署駐署，表現亮眼。

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鍾維翰因為人生規劃，原本預計在檢察界服務滿10年就要轉律師，今年剛好是第10年，年初跟調法務部辦事主任檢察官連思藩聊天時，發現彼此都有轉換跑道的想法，雙方一拍即合，決定轉職同開事務所。

放棄檢察官的鑽石級飯碗，一度讓鍾維翰的太太有所遲疑，但經過鍾維翰持續溝通，終於讓太太點頭放行，讓他追求夢想。

鍾維翰留下的駐廉政署檢查官一職，北檢襄閱陳玉萍日前拍板定案，由黃聖接任。黃聖現年40歲，台大法研所碩士，司法官學院50期結業，曾公訴蒞庭過三中案，台風穩健，也曾辦過高鐵炸彈客胡宗賢殺人未遂案。

黃聖現為北檢號股檢察官，負責黑金等重大案件，經驗豐富，駐廉政署之後，可無縫接軌鍾維翰的業務，人事異動不會對廉政署正在偵辦中的案件有所影響。

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