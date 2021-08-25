19歲兒失控打母遭父勒昏 高市社會局：曾有兒少及成人保護通報

高市梓官昨晚發生19歲黃姓男子情緒失控攻擊母親，黃父情急之下，拿手機充電線將兒子勒到窒息，（讀者提供）

2021/08/25 12:00

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄19歲黃姓男子，昨晚因細故與家人發生爭吵，情緒失控攻擊母親，黃父情急之下，拿手機充電線將兒子勒到窒息，經搶救恢復心跳，但尚未清醒。高雄市性侵害及家庭暴力防治中心主任李慧玲今上午表示，黃男有身心障礙，從小照顧困難，父母管教常有衝突，曾有兒少及成人保護通報，社工介入後，近2年狀況穩定，對於家庭恐面臨經濟、司法及醫療問題，會持續協助。

李慧玲表示，黃男有身心障礙，父母照顧時比較困難，經常有衝突，5年前黃男14歲時，曾認為父母管教太嚴，向家暴中心通報兒少保護，社工介入輔導，後來黃男對父母有肢體衝突，也有成人保護通報，因為父母用心陪伴就醫、定期服藥下，近2年狀況穩定，沒有再通報，未料昨晚又出現新的狀況。

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李慧玲說，黃男遭父親勒昏後，社工立即介入協助，黃母承受巨大壓力，除了擔心命危兒子，還要煩惱丈夫的司法問題，未來會持續提供經濟扶助、法律諮詢，陪伴黃母度過難關。

李慧玲強調，遇到親子衝突時，容易情緒失控，做出非理性的行為，她建議應立即報警，讓警方介入，做安全維護，才不會發生難以挽回的憾事。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

高雄市性侵害及家庭暴力防治中心主任李慧玲。（社會局提供）

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