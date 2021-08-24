女老師和小三男童打起來 與家長互告被判拘役65日

小三男童不服管教攻擊，老師還手被判有罪。（檔案照）

2021/08/24 08:50

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一所小學，去年3月在安親課後班教室，一名3年級男童，故意將作業摔地，攻擊同學和老師，與女老師發生衝突，事後男童家長與老師都驗傷提告，老師提告部份法院裁定不付審理，橋頭地院則依成年人故意對兒童傷害罪，判女老師拘役65日，不得易科罰金。

判決指出，去年3月13日下午，在學校安親課後班教室內，一名小三男童因繳交作業時直接摔在地上，被當時管理安親課後班的女老師加以指正而心生不快，於返回座位之際，有攻擊同學之舉動，老師起身加以制止而與男童發生肢體衝突。

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雙方衝突過程中，男童咬住老師的手臂，並以腳踹踢老師，事後，男童右側足部挫傷、瘀血、左側小腿開放性傷口等傷害，男童母親及女老師互控傷害。

老師提告部份經高雄少年及家事法院裁定不付審理，家長提告的部份則由橋頭地方法院審理。

地院傳訊當時教室內的其他學童出庭證稱，衝突確因男童繳交作業方式不當，以及後續返回座位時有做出攻擊同學之舉動而起，老師辯駁，當時遭男童非理性攻擊，為自我防衛，而以手、腳阻擋，無意傷害男童。

合議庭則認為，老師先後出腳踢男童腿部及出腳踩男童足部，面對學童非理性之攻擊舉動，不思以合法方式處理，而以暴力相向，在全班同學面前做了最不好的示範。

而其他動作尚符合自我防衛，而依成年人故意對兒童傷害罪，判女老師拘役65日，不得易科罰金，但可易服社會勞動。可上訴。

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