看緊荷包！桃市新增20處闖紅燈照相執法 9/1啟用

桃市警局在全市20處易肇事路口，新增租賃式科技執法的錄影監視器，專門抓闖紅燈的車輛，呼籲民眾遵守交通規則。（記者陳恩惠攝）

2021/08/23 23:16

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市警察局近來在桃園、中壢、大園、楊梅、龜山、八德、大溪、蘆竹、龍潭及平鎮等10區的易肇事路口，以及駕駛人易闖紅燈且高事故比例的20處路口，與中華電信合作租賃式科技執法服務，裝設新式錄影系統取締交通違規，創桃市闖紅燈科技執法新里程碑，藉租賃方式普及市境內路口闖紅燈照相執法設備、提高各轄區易肇事路口執法涵蓋範圍，下月1日起正式啟用，執行半年後視成效採滾動檢討續留或更換地點裝設。

桃市交通大隊說明，建置1套傳統固定式闖紅燈照相桿從埋線到完成得花220萬元，「租賃式科技執法」不同於傳統固定式線圈的闖紅燈照相桿，不僅減少建置經費及後續維護成本，快速提升執法涵蓋範圍，進而減少建置路口交通事故，租1年1台僅需25萬元，此專案除服務模式創新，同時也建置雲端科技執法系統可自動連結20處路口，員警於後端審核後，只要按1個確認鍵即可匯入告發，大幅減輕同仁工作負擔，也希望藉此創新科技執法型態，營造桃園市成為交通宜居城市。

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9月將上路「租賃式科技執法」分別設置在「桃園區春日路與三民路口、中正路與三民路口」、「中壢區中北路與中山東路口、新中北路與榮民路口」、「大園區三民路二段與航勤北路口、和平西路與新興路口」、「楊梅區中山路與秀才路口、新農街與楊新北路口」、「龜山區萬壽路一段與中正路口、華亞三路與振興路口」、「八德區中華路與明光街口、東勇北路與東勇二路口」、「大溪區員林路三段與悅華路口、員林路一段與員林路一段503巷口」、「蘆竹區海山路與油管路口、南竹路二段361巷口」、「龍潭區中正、中豐、東龍、大昌路口（五岔路口）、中豐路上林段與聖亭路口」、「平鎮區中豐路與新富街口、延平路三段與新光路17巷口」。

市警局今年度院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」中，以「加強科技執法計畫─租賃式科技執法」向交通部申請補助款，獲交通部一次性補助專案計畫（1年）500萬元的補助款，並與中華電信公司台灣北區電信分公司合作1年、租用20處闖紅燈執法照相設備，若是實施的過程中，經滾動式評估執法成效符合預期並大幅降低事故，不排除編列預算持續推動這項租賃式科技執法方案。

交大表示，目前租賃式科技執法的監視系統外觀相當不明顯，未來規劃外觀將漆上交通警察臂章相同顏色。（桃市交通大隊提供）

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