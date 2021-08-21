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    154隻走私名貴貓咪恐面臨安樂死 動保團體發動救援

    走私貓咪恐被安樂死，動保團體不忍。（海巡署提供）

    走私貓咪恐被安樂死，動保團體不忍。（海巡署提供）

    2021/08/21 16:32

    首次上稿 12:29
    更新時間 16:32（增愛貓人士向總統請命）

    〔記者蔡清華／高雄報導〕海巡署近日破獲走私俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等名貴品種約154隻來台，價值約600萬元，動保團體憂這批貓咪因走私，恐面臨銷毀安樂死命運，發動救援疾呼願全額支付檢疫程序費用，認養安置這批走私動物，還有愛貓人士直接寫信給小英總統，一起救救這154條小生命。

    不過，農業委員會動植物防疫檢疫局高雄分局表示，動物一旦被認定是走私物，依法必須進行人道處理，避免有人畜共通的疾病發生，不能進行安置認養。

    高雄查緝隊指出，20日傍晚6點，持屏東地方法院搜索票登船搜索，在密艙發現62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2隻至6隻大小不等的名貴貓，共約154隻。

    高雄查緝隊說，這是該隊首次查獲走私貓種，可能也是海巡署第一次，十分罕見，船長坦承為了賺取走私報酬，在澎湖外海與中國不知名漁船接駁，依違反懲治走私條例、動物傳染病防治條例、海關緝私條例法辦。

    台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，基於檢疫相關法規，這些貓咪可能面臨安樂死命運，但基於尊重生命理念，動物救援小組希望相關單位能妥善安置讓貓咪走完檢疫程序後，開放認養。

    衍生安置食宿與檢疫等相關費用，台灣動物緊急救援小組願意全額支付，希望這群無辜的貓咪能免於被銷毀命運。

    愛貓的前民進黨高市黨部主委黃彥毓更直接發email給總統府，希望同樣愛貓的小英總統，懇求中央可以有變通的方式，先進行檢疫是否有傳染病後，再協同相關單位進行開放認養，一起救救154條小生命。

    海巡署破獲漁船走私154隻名貴貓咪。（海巡署提供）

    海巡署破獲漁船走私154隻名貴貓咪。（海巡署提供）

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