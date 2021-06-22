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    計程車上國道爆胎 2醉男竟痛毆司機、搶車酒駕起訴

    爛醉的潘姓男子毆打謝姓運將（右），同行吳嫌搶車，2人國道酒駕隨後雙雙被逮。（資料照）

    爛醉的潘姓男子毆打謝姓運將（右），同行吳嫌搶車，2人國道酒駕隨後雙雙被逮。（資料照）

    2021/06/22 15:24

    〔記者王定傳／新北報導〕吳姓及潘姓男子去年在熱炒店聚餐後，搭計程車前往新北市三重區，但由於計程車在國道上爆胎，2人不耐久候要求司機把車直接開下國道，被拒絕後，謝男除辱罵並出拳攻擊司機外，2人還把車搶走，由吳男酒駕行駛逃離，新北地檢署今依強盜罪嫌將2人起訴，吳男因酒駕還背上公共危險罪嫌。

    檢警調查，去年9月26日凌晨0時許，2人在新莊中原路上的熱炒店上聚餐喝酒後，搭乘謝姓司機的計程車準備前往三重，但車子在國道1號北向27.9公里處，因右後輪爆胎而停在外側車路肩待援。

    檢方調查，2人因不耐久候，竟要求司機直接把車開下國道，被拒絕後，潘男在路肩上以三字經辱罵並出手攻擊，導致司機受有左側前胸璧、左側肩膀及腹璧挫傷等傷害。

    2人還趁司機無力反抗之際，闖進計程車內把車搶走，由吳男酒駕逃離現場；司機胞弟接獲通知飛奔前往國道1號北向26.9公里處攔截未果，後來，警方在國道1號三重出口匝道處查獲，吳男經酒測，酒測值高達0.91毫克。

    檢方偵辦時，潘男辯稱他喝酒醉了，忘記為何打司機；吳男則辯稱：「我沒有動手打司機，也不知道潘男有沒有動手，不知司機如何受傷；我覺得車子爆胎停在那邊很危險，想趕快離開，才把車開走，準備開車去報案，沒有強盜的意思」。

    檢方認為潘男所為涉犯傷害、公然侮辱及強盜罪嫌，請法院從一重以強盜罪嫌論處；至於吳男則被依公共危險及強盜罪嫌起訴。

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