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    疫情擋不住遊客？違法入國家公園 已取締12人、舉發22人

    有民眾悶不住跑到國家公園風景區內遊玩，不少人遭開罰。（記者鄭景議翻攝）

    有民眾悶不住跑到國家公園風景區內遊玩，不少人遭開罰。（記者鄭景議翻攝）

    2021/06/22 14:58

    〔記者鄭景議／台北報導〕疫情嚴峻，全國三級警戒管制延長至6月28日，各國家公園風景區均禁止進入，卻有民眾悶不住跑到國家公園風景區內遊玩，不少人遭開罰，警方共計取締違反傳染病防治法12人、舉發違反國家公園法違規入園及違反公告禁止事項22人，還有上百人遭勸導或勸離，警呼籲民眾防疫期間少移動、不群聚，確實遵守公告勿進入國家公園各公告管制景點。

    保七總隊統計，疫情期間在本國各國家公園，共計配合取締違反傳染病防治法12人、舉發違反國家公園法違規入園及違反公告禁止事項22人、進入園區違規停車227件、勸導456人、勸離入園車輛175輛。

    保七總隊指出，國家公園各風景管制區每天都有保七員警進行巡邏，如有發現遊客不遵守公告，得依傳染病防治法規定，將處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰，或依據國家公園法第13條第1項第8款規定，處新台幣3000元以下罰鍰。

    保七總隊表示，各國家公園警察強力查處只是手段，目的在於守護民眾健康，呼籲民眾於防疫期間少移動、不群聚，確實遵守公告勿進入國家公園各公告管制景點。

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    警呼籲民眾防疫期間少移動、不群聚，確實遵守公告勿進入國家公園各公告管制景點。 （記者鄭景議翻攝）

    警呼籲民眾防疫期間少移動、不群聚，確實遵守公告勿進入國家公園各公告管制景點。 （記者鄭景議翻攝）

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