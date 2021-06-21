屢飄異味！高雄鳥松查獲亂倒廢棄物 開罰10.48萬元

環保局查獲非法棄置廢棄物，將依法開罰10.48萬元。（市府提供）

2021/06/21 23:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳥松國中一帶屢傳異味，環保局多元科技進行稽查，查獲4件次露天燃燒行為，並會同檢警埋伏周邊山區，查獲石姓行為人非法棄置營建混合廢棄物，總計開罰10萬4800元。

市府環保局17日清晨會同橋頭地檢署、環保署南區督察大隊及保七警察進行埋伏，一舉逮獲非法棄置並露天燃燒行為，違反廢棄物清理法第41條及第46條規定，由保七警察將石姓行為人移送地檢署偵辦，另露天燃燒廢棄物部分，將依違反空氣污染防制法第32條規定告發。

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環保局表示，鳥松區棕櫚社區及鳥松國中一帶屢傳民眾陳情異味情事，環保局透過縮時攝影機、熱顯像空拍機、露天燃燒熱點巡查等，多元科技手段進行稽查，查獲4件次露天燃燒行為。

環保局並於周邊山區內，發現1處可疑燃燒來源，經架設縮時攝影機及CCTV進行錄影監視，掌握非法棄置時段後，通報橋頭地檢署、環保署南區督察大隊及保七警察於17日清晨進行埋伏，一舉查獲石姓行為人非法棄置營建混合廢棄物。

環保局說，該棄置區位處人煙稀少山林內，杳無人跡且人車不易前往，入口也設置畜牧場告示牌，企圖掩人耳目，經查石姓行為人未領有廢棄物清除清運處理許可文件，擅自收受營建混合廢棄物，且未經土地所有人同意即進行棄置，並於夜間將廢棄物引燃，違反廢棄物清理法第41條及第46條規定部分將移送地檢署偵辦；另露天燃燒廢棄物部分，也將依違反空氣污染防制法第32條規定告發。

環保局說，查獲4件露天燃燒均為燃燒枯枝落葉，每案依空污法告發裁罰1200元，且石姓行為人燃燒廢棄物數量多及種類雜，將依空污法從重告發裁罰最高額10萬元，總計開罰10萬4800元。

局長張瑞琿表示，業者收受廢棄物應取得合法清運處理許可文件，且不得任意進行露天燃燒或丟棄，環保局將持續透過多元科技手段進行污染稽查，讓各種違法行為無所遁逃，民眾如發現環境污染情事，也可主動撥打環保局公害陳情專線，一同維護高雄市環境品質。

環保局查獲非法棄置廢棄物，將依法開罰10.48萬元。（市府提供）

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