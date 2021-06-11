就在東港溪魚塭旁…嫌狂丟150噸廢棄物被逮

東港溪潮州地區一處高灘地遭人棄置大量廢棄物。（環保局提供）

2021/06/11 12:28

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣幅員遼闊，環保局長期培訓民間環境守望相助巡守隊協助通報污染事件，昨天巡守隊再度建功，通報環保局有可疑車輛載著大批廢棄物長趨直入到東港溪旁的高灘地，狂丟重達150噸的各式廢棄物，經環保局和警方到場，當場攔下逮捕犯嫌及查扣作案用的大貨車及挖土機，由於廢棄物數量龐大，現持續擴大偵辦中。

環保局及警方到場後，當場發現大量裝潢木板、廢樹枝、布袋蓮及椰子殼等廢棄物，數量約45車次，重量共重達約150公噸，即將現場涉案人員帶回警察局偵訊，經過空拍畫面可見該片遭棄置廢棄物的高灘地附近就有大片魚塭，行徑十分囂張且惡劣，令人看了觸目驚心。

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環保局調查發現，本案嫌犯承租私有農地後，以每車次3000元的處理費用向想便宜處理廢棄物者兜售其服務，在未向環保機關申請領有廢棄物清除處理許可證，也未具備廢棄物再利用檢核資格下，卻稱其可收受廢木材進行處理再利用，意圖魚目混珠。

環保局指出，該犯嫌實質上卻是假藉這個「再利用」之名，提供其所承租的土地，非法收取廢棄物處理藉以謀取不當得利後再棄置這些廢棄物在其所承租農地的行為，已涉及廢棄物清理法第46條第3款、第4款刑責規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬以下罰金。

環保局強調，感謝屏東的環境守望相助巡守隊隊員協助，也重申，屏縣府已與警察、司法單位建立合作打擊犯罪模式，「天羅地網」行動持續展開，防止非法境外廢棄物車輛入侵。

環保局並呼籲，民眾出租閒置農地或廠房應審慎考量並瞭解承租人用途，若淪為非法堆置處理廢棄物場所，可能面臨高額的廢棄物清除處理或土壤整治費用，將得不償失。

東港溪潮州地區一處高灘地遭人棄置大量廢棄物。（環保局提供）

東港溪潮州地區一處高灘地遭人棄置大量廢棄物。（環保局提供）

東港溪潮州地區一處高灘地遭人棄置大量廢棄物。（環保局提供）

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