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    保全不爽遭住戶勸導無罩 竟亮鐵棍回嗆：不然你想怎樣啦

    保全不滿遭住戶勸導，竟亮鐵棍恐嚇住戶。（圖取自/我是新莊人臉書）

    保全不滿遭住戶勸導，竟亮鐵棍恐嚇住戶。（圖取自/我是新莊人臉書）

    2021/06/21 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，民眾出門都須配戴口罩，但在新北市新莊有2名社區保全不滿遭住戶勸導未戴口罩，不但大聲回嗆，其中1名保全甚至走進警衛室拿出鐵棍威脅該名住戶，過程全被住戶拍下，警方已依恐嚇及公然侮辱罪，將保全依送辦。

    綜合媒體報導，一名網友發文，表示20日清晨正值交班時間，自己居住的新北大道七道的某社區大樓內，有2名保全在大樓門口拉下口罩聊天、抽菸，住戶上前詢問「你是這邊的人嗎」，其中1名白襯衫保全回嗆「廢話」，住戶勸導兩人要戴上口罩否則就要報警，白襯衫保全還繼續嗆說「你快打啊」。

    白襯衫保全後來竟轉身進警衛室拿鐵棍，邊大聲地說「不然你想怎樣啦」邊逼近住戶，態度十分惡劣，事後住戶有向管委會反應但無效，而保全亮鐵棍的動作也讓住戶心生恐懼，表示「我們已不知道怎麼辦，畢竟我們住在這，也怕對方直接找上門對我們不利，現在也不敢取包裹。」

    對此，警方表示已接獲住戶報案，並提告恐嚇及公然侮辱罪，將依規定受理，已掌握48歲陳姓犯嫌身份，將通知到案說明；另外關於未配戴口罩部份，已將錄影畫面及違規人資料函送衛生局裁罰，依傳染病防治法規定，可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

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