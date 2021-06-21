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    鐵槌難敵霰彈槍！ 詐團自搗機房滅證聽槍響全傻 11嫌送辦

    刑事局警方逮邱男等11嫌。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局警方逮邱男等11嫌。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/06/21 14:56

    〔記者姚岳宏／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐期間，詐騙集團仍未止歇，32歲邱姓男子在台中市設置詐騙話務機房，以假公安名義誘騙對岸的中國民眾，初估至少騙得逾2千萬元，刑事警察局循線逮邱男等11嫌，依加重詐欺及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    特別的是，警方前往台中市南區機房逮人時，邱男人正好在屋外，警方上前控制他，正要帶他敲門入屋時，疑似屋內眾人發現警方到場，竟然持鐵鎚破壞電腦及硬碟等證物，警方聽到聲響擔心遭滅證，情急下立刻持霰彈槍朝門開槍，破壞門鎖後入內逮人。

    刑事局偵七大隊今年2月接獲詐騙情資，配合跟監、埋伏蒐證及調閱各項資料分析，查知台中一處詐欺話務機房管理嚴禁，每日僅由現場管理者邱嫌外出採買機房所需物資，其他成員則不得外出且限制對外通訊。

    警方蒐證完備，前往攻堅逮人，逮捕正在湮滅證據的邱嫌等11人，搜出手機、筆電、硬碟及監視鏡頭等證物，並根據還原犯嫌電腦及硬碟中之數位證據，查知機房成員從今年2月起透過群呼系統發話，假冒中國地區銀行員工及公安名義，詐騙至少20多名當地民眾。

    警方詢後將邱嫌等11人依違反刑法第339條之4加重詐欺罪及組織犯罪防制條例移送台中地檢署偵辦，另擴大追查背後共犯；警方重申，武漢肺炎防疫期間，打擊犯罪無假期，呼籲民眾若發現犯罪事證或有相關可疑人士群聚等情事，請積極向警察機關舉發。

    詐騙集團成員發現警方在屋外，竟用鐵鎚破壞電腦、手機等證物。（記者姚岳宏翻攝）

    詐騙集團成員發現警方在屋外，竟用鐵鎚破壞電腦、手機等證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方現場查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方現場查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

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