跨國網戀沖昏頭 癡心女險遭詐34萬元

跨國網路戀情沖昏頭 ，陳女險遭詐34萬元。（記者方志賢翻攝）

2021/06/20 10:31

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名陳姓女子過去留學時認識一名英國男子，最近透過網路，雙方又聯繫上進而交往，對方稱帳戶遭銀行鎖住，急需用錢支付承包的工程款，希望陳女匯近34萬元到指定帳戶，警方獲報成功勸阻跨國網路愛情詐騙，防止陳女賺得的辛苦錢被騙。

苓雅分局成功路派出所前天接獲台灣銀行苓雅分行行員來電，指民眾要境外匯款疑似遭詐，警方到場後，陳姓女子（37歲）表示，男友是名英國人，以前國外留學時認識，這次因網路再次聯繫上進而交往，雙方平時用通訊軟體聯繫。

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陳女說，男友在瓜地馬拉從事建築營建工程，最近帳戶因為輸入錯誤密碼多次，故帳號遭銀行鎖住，但因疫情的關係，無法回英國處理帳戶問題。

陳女稱男友因為急需用錢來支付承包的工程款項，故向她借錢，並要求她將1萬2000美元（合新台幣33萬6000元）匯入指定帳戶。經行員查詢帳號後，發現戶頭是土耳其籍，警方研判是詐騙集團。

陳女經警方及行員的詳細解釋後，才恍然大悟，可能遇上詐騙集團。苓雅分局分局長梁東山也表示，「跨國戀愛、假交友、真詐財」是相當常見的詐騙手法，如有遇到疑似詐騙案件，請馬上撥打110或165小心求證，避免上當受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

跨國網路戀情沖昏頭 ，陳女險遭詐34萬元。（記者方志賢翻攝）

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